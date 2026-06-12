Об этом рассказали в ГСЧС.

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Что известно о Хане?

Четвероногий спасатель много лет добросовестно служил людям.

Он вместе с кинологами-наставниками преодолевал километры поисков, работал в сложных условиях. Спасатель не знал усталости и всегда был готов прийти на помощь.

У него был исключительный нюх, профессиональные навыки, выносливость и безграничная преданность.

За время своей службы Хан помог спасти не одну человеческую жизнь.

Светлая память о Хане навсегда останется в сердцах тех,, с кем он прожил годы совместной службы, доверия и настоящей дружбы. Спасибо тебе за службу, Хан, за спасенные жизни, преданность и большое доброе сердце!

– написали в ГСЧС.

Хан на службе: смотрите видео

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