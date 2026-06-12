Про це розповіли у ДСНС.

Дивіться також Усюди вогонь, крики людей і шум техніки: репортаж з масшабних навчань рятувальників

Що відомо про Хана?

Чотирилапий рятувальник багато років сумлінно служив людям.

Він разом із кінологами-наставниками долав кілометри пошуків, працював у складних умовах. Рятівник не знав втоми та завжди був готовий прийти на допомогу.

У нього був винятковий нюх, професійні навички, витривалість та безмежна відданість.

За час своєї служби Хан допоміг врятувати не одне людське життя.

Світла пам'ять про Хана назавжди залишиться в серцях тих, з яким він єднав роки спільної служби, довіри та справжньої дружби. Дякуємо тобі за службу, Хане, за врятовані життя, відданість і велике добре серце!

– написали у ДСНС.

Хан на службі: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно у Франції помер Лазар – карликовий той-спаніель, якого вважали претендентом на звання "найстарішого собаки у світі". Йому було 30 років і 5 місяців.