Літак спеціального призначення Ан-32П на висоті всього 40 метрів скидає 8 тонн води на острів, де зайнялися одразу декілька пожеж. Рятувальники десантуються з гелікоптера, щоб евакуювати людей із судна, яке палає. А в цей час паливо з катера розтікається і забруднює річку. Усюди дим, вогонь, крики людей і шум техніки.

Але спокійно: це лише один з етапів тренувань українських рятувальників, які провели масштабні навчання в Черкасах. До них залучили багато техніки, водолазів і навіть спецзагін "Дельта", що діє у надскладних випадках. Що відбувалося на масштабних навчаннях ДСНС – розповідає і показує 24 Канал.

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Як пройшли масштабні навчання ДСНС?

За легендою, уламки ворожого безпілотника впали на звичайне пасажирське судно, де сталося загоряння. Першочергове завдання – евакуювати звідти людей. І найшвидше рятувальники роблять це шляхом десантування з французького гелікоптера Super Puma. Адже за особливо великих масштабів або якщо автівками неможливо доїхати до вогню, авіація стає ледь не єдиним варіантом.

У цей час прибуває і підкріплення – два швидкісні рятувальні катери, які розпочинають гасити пожежу. Під час аварії на судні також розлилося паливо, яке забруднює річку. Спершу рятувальники розгортають бонові загородження, щоб не допустити поширення. Потім використовують спеціальний сорбент, який швидко вбирає забруднення.

Зверніть увагу! За підрахунками Міністерства довкілля, за час війни у водойми по всій країні потрапило майже 80 тисяч тонн забруднень. А в Чорному морі у квітні 2026 року екологи фіксували розлив олії на площі майже 800 квадратних кілометрів. Такі масштаби неможливо оцінити навіть з гелікоптера.

У цих навчаннях брав участь також і спецпідрозділ ДСНС "Дельта", створений минулого року, загін універсальних бійців, які здатні працювати в надскладних умовах – від десантування з гелікоптерів до виконання завдань під водою. Окрім цього, саме вони працювали й над ліквідацією численних ударів російської армії по об'єктах критичної інфраструктури.

Вони працювали на висотних роботах на ТЕЦ у місті Києві, на інших об'єктах інфраструктури цієї зими й працюють сьогодні. Вони виконують найнебезпечнішу роботу,

– розповів глава МВС Ігор Клименко.

Також на навчаннях працювали водолази. Цієї зими водолази показали найвищий клас, коли працювали в нелюдських умовах. На свій страх і ризик спускалися в найвіддаленіші точки під об'єктами енергетичної інфраструктури, щоб ліквідувати наслідки обстрілу ворога.

Репортаж з навчань ДСНС у Черкасах: дивіться відео

Які нові підрозділи створили в ДСНС і що вони мають?

Ігор Клименко розповів, що під час війни в структурі ДСНС створили чимало нових служб та підрозділів, і зараз рятувальники здатні працювати на понад 30 локаціях одночасно.

Авіапарк в ДСНС великий, але утримувати гелікоптери в робочому стані, дуже важко, як і підготувати пілотів. Також за останні 1,5 року у ДСНС з'явилася величезна кількість безпілотних апаратів, наземних роботизованих комплексів, якими рятувальники не тільки гасять пожежі або розміновують території, а й рятують людей.

Українські військові нині активно використовують наземні роботизовані комплекси на полі бою, адже НРК здатні працювати на найбільш небезпечних для людини ділянках. Цим принципом користуються і рятувальники, які теж постійно перебувають в зоні активних бойових дій.

Підрозділи ДСНС, зокрема у Дніпропетровській області, мають у своєму розпорядженні НРК українського виробництва "Змій-пожежний". Він здатен перевозити до 800 кілограмів вантажу, витримує скиди та удари дронів і має хорошу прохідність серед зруйнованої інфраструктури. За словами працівників ДСНС, завдяки цьому роботу врятували не один будинок.

Ми використовуємо його під час детонацій і масштабних пожеж. Це, сміливо можу сказати, що найбільш бойовий робот, тому що він працює тільки на серйозних локаціях – коли відбуваються вибухи, коли особовий склад не може підійти до місця осередку пожежі і є загроза життю, то ми направляємо цього робота,

– розповів начальник чергової зміни ДСНС лейтенант Мар'янченко Ілля.



У ДСНС показали НРК "Змій-пожежний" / Скриншот з відео

Інна Ковтун на службі в ДСНС 4 роки й вже понад рік працює з роботизованими комплексами у Києві. Саме вона разом з іншими рятувальниками ліквідує наслідки масованих російських ударів дронами та ракетами по об'єктах інфраструктури, складах і цивільних будинках. Вона показала НРК, який допомагає добратися до місця прильоту в густонаселеному районі.

"Цього робота активно застосовуємо під час ліквідації ракетних обстрілів, коли у дворах багато запаркованих та понівечених автівок, і туди складно проїхати важкій техніці, кранам, самоскидам. І щоб пришвидшити і полегшити роботу, ми за допомогою такого робота-евакуатора можемо забрати швидку автівку з проїзду", – розповіла Інна Ковтун.



Робот-евакуатор / Скриншот з відео

Коли ж загоряння стається, наприклад, на великому складі, де площа вогню сягає кількох тисяч квадратних метрів, надзвичайникам приходить підмога з-за кордону.

Цей робот називається LUF 60, австрійського виробника. Він предназначений для пожежогасіння. Його перевага в тому, що він збільшує дальність подачі води та піни через те, що має на собі величезний вентилятор,

– розповіла Інна Ковтун.

LUF 60 також має молодшого брата, який значно менший за розмірами, але так само багатофункціональний в екстрених ситуаціях. Цей робот, серед іншого, може навіть підійматися сходами.



LUF 60 і NANO LUF / Скриншот з відео

Нині Мобільний центр швидкого реагування безпілотних систем ДСНС України є новоствореним підрозділом та перебуває на етапі свого комплектування. Загальна чисельність особового складу – 156 рятувальників. В екстрених умовах підрозділ здійснює повітряну розвідку, моніторинг, проводить пошуково-рятувальні роботи та коригує дії наземних сил ДСНС.

Окрім цього, вони проводять детальне обстеження аварійних, зруйнованих будівель та шукають постраждалих у замкнених приміщеннях. Сьогодні десятки таких сценаріїв були відпрацьовані на тренуванні, а вже завтра ці навички допоможуть рятувати життя.