На Николаевщине правоохранители спасли от собаки 9-летнего мальчика

В Первомайске, что в Николаевской области, полицейские спасли 9-летнего мальчика от нападения собаки. Животное пришлось обезвредить.

В полиции говорят, что законодательство позволяет их сотрудникам использовать оружие в отношении животного, если оно угрожает жизни или здоровью людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области.

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Что известно об инциденте на Николаевщине

По данным полиции, 15 апреля правоохранителям поступило сообщение о немецкой овчарке, которая бросалась на прохожих на улицах Первомайска. После этого на место прибыли инспекторы отдела реагирования, которые увидели, что животное набросилось на 9-летнего мальчика.

Полицейские пытались отбить собаку от ребенка, но она не оставляла ее, создавая реальную угрозу жизни и здоровью. Спасая мальчика от нападения агрессивного животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили собаку,

– говорят в полиции Николаевской области.

Там добавляют, что в результате нападения мальчик получил ссадины, а также гематомы спины и плеча. Его доставили в больницу, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.

Правоохранителям удалось выяснить, что владельцем собаки был 40-летний местный житель. По словам мужчины, животное сбежало с территории его частного дома. На него составили административный протокол за нарушение правил содержания собак и кошек. Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 3400 гривен.

Напомним, что ранее похожий случай произошел на Киевщине. Там собака без намордника напала на двенадцатилетнего мальчика. В результате ребенка доставили в больницу с ранами руки и переломом кисти.