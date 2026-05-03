Собирается выигрывать информационную войну их руками: как Россия "перевоспитывает" украинских детей

Россия на оккупированных территориях продолжает влиять на сознание не только взрослых, но и прежде всего украинских детей. Из-за работы пропаганды и других факторов подростки становятся участниками информационной войны, которую ведет Россия.

Журналист-расследователь 24 Канала Марьян Чупак рассказал, под каким влиянием находятся дети на оккупированных территориях. Он отметил методы, к которым прибегают пропагандисты, чтобы "перепрограммировать" молодое поколение.

Что такое "Юнармия" и как эта организация влияет на детей?

С момента оккупации украинских территорий россияне взялись за идеологическую работу в отношении украинских детей. Один из ярких примеров результата их "труда", история девочки Кати из оккупированного Геническа.

За день до оккупации города 21 февраля 2022 ученица 7-А класса Генического лицея на Херсонщине Катя, одетая в вышиванку, записала видео, в котором говорила о важности родного украинского языка и о том, почему мы должны уважать его.

А когда ее город оккупировали россияне, вскоре Катя вступила в "Юнармию", стала юным корреспондентом и начала записывать пропагандистские видео в поддержку президента России.

"Юнармия" – эта система воспитания подростков, будущих солдат, которые будут осуществлять агрессию против других стран. Она была основана в 2016 году тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу с целью, чтобы из российских подростков и, в частности подростков с оккупированных территорий, выращивать солдат, которые пойдут воевать за российскую армию", – отметил журналист-расследователь.

Стоит знать. По информации начальника главного штаба "Юнармии" Владислава Головина, по состоянию на 2025 год около 12 тысяч детей со всей России, а также, вероятно, с оккупированных территорий, присоединились к российской армии.

В общем, по его словам, в "Юнармии" есть также пропагандистская программа "Юнкор", которая готовит не просто военных, а будущих Соловьевых, Симоньян, которые будут транслировать пропаганду Кремля.

Что стало толчком к расследованию журналистов?

Украинские журналисты 24 Канала, OCCRP, KibOrg провели большое расследование о деятельности "Юнармии" и ее влияния на детей и подростков. Работа над этой темой началась с того, что журналисты KibOrg получили определенные слитые документы, касающиеся медиафорума "Юнкор" в Москве. На это мероприятие собирали детей из разных регионов России, в частности, с оккупированных территорий.

Так мы получили списки детей, их имена, узнали о Кате, начали исследовать ее историю. Затем начали анализировать, чему учат детей на этом медиафоруме. Это были лекции с героями так называемой "СВО", которые рассказывали о том, как они прошли фронт и что нужно делать юным корреспондентам,

– отметил Чупак.

Также украинские журналисты исследовали закрытый видеокурс "Юнкора", к которому они получили доступ. "Наставники" юных корреспондентов повторяли нарративы российской пропаганды. Мол, они должны не уставать писать о героях так называемой "СВО" и должны ориентироваться на российских военкоров.

Журналист-расследователь обратил внимание, что в материалах, которые готовят юнкоры распространен язык ненависти к украинцам. Ведь Россия учит этих детей быть пропагандистами. Они не просто создают сюжет на нейтральные темы, они записывают интервью с героями так называемой "СВО", их учат ненавидеть Украину и дискредитировать украинскую армию.

В частности, в нашем расследовании мы цитируем Марину с Херсонщины, которая писала, что "украинская армия – это чума, ее нужно стирать с лица земли". К сожалению, это не редкость,

– подчеркнул он.

В то же время Марьян Чупак надеется, что в конце концов удастся вернуть украинских детей в информационное поле Украины. Однако время здесь играет не в нашу пользу, поэтому чем быстрее эти дети будут освобождены и получают доступ к инструментам, которые будут учить критическому восприятию информации, проявлять инициативу, а не просто слепо выполнять методички, тем будет лучше. И стоит начинать к этому готовиться уже сейчас.

Как россияне набирали детей в "Юнармию в Мариуполе?

Россияне работают над формированием "Юнармии" на оккупированных территориях много лет. В частности в Мариуполе, по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, активно приобщали украинских детей к этой организации. Он отметил, что многие родители, которые отдают в "Юнармию" своих детей, имеют пророссийские взгляды. Также так называемая присяга, которую зачитывают дети, когда вступают в организацию, является почти такой же, которая существовала в советское время.

Андрющенко отметил, что эти дети и их семьи "находятся на особом контроле". Родители считают, что их дети, вступив в "Юнармию" получат "путь в будущее", поэтому, учитывая этот фактор, количество участников организации увеличивается.