Собирался домой: на фронте во время артобстрела погиб боец с Херсонщины – фото героя

В результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами на западной окраине села Крымское в Луганской области 12 сентября погиб 34-летний защитник Украины Валентин Чепурной.

Боец был уроженцем поселка Высокополье Бериславского района Херсонской области. Эту информацию подтвердила председатель Высокопольской общины Анна Шостак-Кучмяк.

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Да, он родом из нашего поселка. Ждем, сегодня его тело должны привезти. 15 сентября состоятся похороны. Из семьи у Валентина Чепурного была только мама. Он был у нее единственный сын,

– сообщила чиновница.

Воевал на Донбассе чуть ли не с первого дня

По словам собратьев, Валентин Чепурной служил в Вооруженных силах Украины чуть ли не с первого года российской агрессии на востоке нашего государства.

Он 12 сентября заехал в подразделение попрощаться, но в этот момент начался артиллерийский обстрел. Военные бросились в укрытие – товарищи успели проскочить, а Валентин получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Медики попытались спасти ему жизнь, но было уже слишком поздно.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Смерть Валентина Чепурного не указали ни в одном отчете ВСУ. Ведь накануне, 11 сентября, у него закончился контракт. Поэтому на момент гибели он считался гражданским.



На Донбассе погиб защитник Украины Валентин Чепурной / Фото из Фейсбука Олега Батурина

Обострение на Донбассе: что известно

В последние дни ситуация на Донбассе ухудшилась. В течение 11 – 12 сентября вследствие вражеских атак погибли еще трое украинских защитников.

Многие наши военные получили ранения различной степени тяжести.

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