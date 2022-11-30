Облэнерго будут проверять соблюдение графиков отключения света

Такие внеплановые проверки инициировало Министерство энергетики Украины. Пока уже осуществили предварительный мониторинг.

Он касался корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности. Проверку провела Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

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Не единственная проверка

По результатам этого мониторинга Минэнерго издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики в период военного положения. К ним привлекут представителей:

НКРЭКУ,

СБУ,

НЭК "Укрэнерго" (в части проверок операторов системы распределения).

Кроме графиков отключения, будут проверяться также техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

Чтобы контролировать соблюдение графиков отключения электроэнергии, уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах операторов системы передачи и операторов системы распределения. Такие дежурства будут проходить в утренние и вечерние пиковые часы.

Важность проверок

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, из-за значительных повреждений энергосистемы Украины в результате атак России энергетики круглосуточно возобновляют энергоснабжение, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома украинцев. Следовательно, необходимо, чтобы "все энергетические компании, операторы систем распределения работали слаженно и ответственно".

Министр подчеркнул, что графики отключения электроэнергии:

должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства,

максимально, насколько это возможно, учитывать потребности потребителей.

Сами же операторы систем распределения должны их четко придерживаться при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций.

Энергетика Украины: последние новости

После последнего массированного обстрела россиян по нашей энергосистеме дефицит мощности вырос и составляет 30%. Такой рост был вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, а также дальнейшим увеличением потребления из-за ухудшения погодных условий.

Ремонтировать то, что уничтожает Россия, довольно сложно. При этом очевидно, что страна-террорист не намерена останавливаться на своих "достижениях". Так, если разрушения и повреждения будут значительными, следующий блэкаут может занять от 7 до 14 дней.

На фоне таких сложностей с электроснабжением в США заговорили об энергетической помощи Украине. Однако сейчас трудно предсказать, какую помощь Киеву может объявить Вашингтон.

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