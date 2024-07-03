Тактика повторных обстрелов: как россияне беспощадно бьют по Херсону

Российские оккупанты буквально ежедневно обстреливают Херсон. Часто они наносят повторные удары по одним и тем же объектам.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что российские обстрелы идут довольно "псевдохаотично".

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Какова ситуация в Херсоне

Как отметил Соболевский, каждый день фиксируют действительно много прилетов. Преимущественно оккупанты бьют по жилой застройке. Также враг системно уничтожает гражданские объекты в самом городе. Уже неоднократно под удары попадали больницы.

В Херсоне, напомню, не осталось ни одного медицинского учреждения, который бы оккупанты не обстреливали по несколько раз. Вчера, к сожалению, они ударили по одному из корпусов учебных заведений. Они его фактически уничтожили,

– подчеркнул Соболевский.

Российские оккупанты пытаются целиться в места, где могут быть скопления людей. Также они применяют повторные обстрелы – наносят удары через несколько часов после первых прилетов. Так враг хочет увеличить количество жертв и пострадавших.

Они использовали тактику повторных обстрелов. Отработали ночью. А потом где-то в 11 снова ударили по центру из "Градов" по тем же координатам. А там были спасатели, которые ликвидировали последствия обстрелов,

– сказал Соболевский.