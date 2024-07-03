Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що російські обстріли йдуть доволі "псевдохаотично".

До теми Окупанти масовано обстріляли Херсон: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла та поранені

Яка ситуація в Херсоні

Як наголосив Соболевський, кожного дня фіксують дійсно багато прильотів. Переважно росіяни б'ють по житловій забудові. Але загалом ворог системно знищує цивільні об'єкти в самому місті. Вже неодноразово під удари потрапляли лікарні.

В Херсоні, нагадаю, не залишилося жодного медичного закладу, який би окупанти не обстрілювали по кілька разів. Вчора, на жаль, вони вдарили по одному з корпусів навчальних закладів. Вони його фактично знищили,

– підкреслив Соболевський.

Російські окупанти намагаються цілитися в місця, де можуть бути скупчення людей. Також вони застосовують повторні обстріли – завдають удари через кілька годин після перших прильотів. Так ворог хоче збільшити кількість жертв та постраждалих.

Вони використовували тактику повторних обстрілів. Відпрацювали вночі. А потім десь об 11 знову вдарили о центру з "Градів" по тих самих координатах. А там були рятувальники, які ліквідовували наслідки обстрілів,

– сказав Соболевський.

Зверніть увагу! 2 липня Росія вдарила по будівлі морського фахового коледжу ХДМА, яка розташована в Херсоні. В мережі опублікували наслідки удару по освітньому закладу.