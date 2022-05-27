Собор УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине
27 мая 2022 , 20:40Читати новину українською
Источник:УПЦ
Собор Украинской Православной Церкви решил полностью отсоединиться от Русской Православной Церкви. Также УПЦ осудила войну России против Украины.
УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла
Кроме того, УПЦ выразила несогласие с позицией Кирилла по поводу войны в Украине. Об этом говорится в постановлении Собора Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 года.
УПЦ МП полностью отсоединилась от Русской православной церкви: решение собора
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