Собор УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине

Собор Украинской Православной Церкви решил полностью отсоединиться от Русской Православной Церкви. Также УПЦ осудила войну России против Украины.

УПЦ МП выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла

Кроме того, УПЦ выразила несогласие с позицией Кирилла по поводу войны в Украине. Об этом говорится в постановлении Собора Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 года.

УПЦ МП полностью отсоединилась от Русской православной церкви: решение собора

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