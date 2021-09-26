Собрались тысячи людей: в Ереване прошло массовое шествие с факелами – впечатляющие фото и видео

В Ереване состоялось факельное шествие "Арцах живет". Его посвятили памяти погибших в 44-дневной войне.

Походка состоялась в воскресенье, 26 сентября, в столице Армении. Шествие начали в 18:00 по местному времени от церкви Святого Акопа, после поминальной службы.

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В Армении провели факельное шествие

Во главе колонны встали священник, солдат и беременная женщина – символы веры, силы и продолжающейся жизни. В мероприятии приняла участие также колонна молодежного крыла партии "Процветающая Армения".



В Ереване почтили память погибших / Фото Artsakh Daily

Несколько тысяч человек направились от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона "Эраблур", где похоронены люди, погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Шествие завершилось у Степанакертского мемориала погибшим воинам.



Участники шествия зажгли факелы / Фото Artsakh Daily



В Ереване провели факельное шествие / Фото Mika Badalyan

Факельное шествие в память о погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе: смотрите видео Mika Badalyan, Artsakh Daily

Противостояние по Нагорному Карабаху: главное