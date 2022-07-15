Фантазий у путина много, – Гудков сказал, чего ждать от совбеза россии

российский диктатор владимир путин решил сегодня, 15 июля, провести совещание с постоянными членами совбеза россии. Кроме того, на внеочередное заседание собирается и госдума.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, какие решения сегодня, 15 июля, могут быть приняты в россии. Об этом он эксклюзивно рассказал 24 каналу.

К теме путин собирает оперативное заседание совета безопасности

Будет что-то "экстраординарное"

По его мнению, пока не известно, повлияют ли сегодняшние решения на ход российско-украинской войны или такие собрания лишь очередная информационная провокация кремля. Однако он подчеркнул, что должно быть что-то необычное, поскольку время собрания необычное.

Собирать госдуму в пятницу, в середине июля, да еще и ближе к вечеру вместе с советом безопасности… Это должно быть что-то совсем экстраординарное,

– отметил Гудков.

Фантазии путина

По его словам, сегодня могут как официально объявить войну (и путин наконец-то перестанет прятаться за так называемой "спецоперацией"), так и объявить общую мобилизацию в россии. Однако, как подчеркнул российский оппозиционный политик, прямо сейчас трудно сказать, что придумал глава кремля.

Пока есть много версий, включая подписание союзного договора, признание украинских оккупированных территорий российским государством или каким-либо другим суверенным государством. То есть фантазий у путина много, – отметил Гудков.

Похожая ситуация уже была

Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что похожая ситуация в государстве-агрессоре была перед началом полномасштабного вторжения россии в Украину. То есть, тогда также быстро собирали совет безопасности и государственную думу.

Фесенко напомнил, что тогда на этих собраниях говорили о признании россией оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, через несколько дней началась полномасштабная война.

Читайте также путин всерьез рассматривает общую мобилизацию в россии, – Гудков

По мнению политолога, сегодня в россии могут принимать решения, связанные с официальным объявлением начала аннексии оккупированных украинских территорий. В то же время не следует исключать и кадровые решения по силовому блоку.

Гудков сказал, чего ждать от совбеза россии: смотрите видео



путин собирает совет безопасности россии: что известно