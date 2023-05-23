Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. По его словам, наблюдается эффект домино. Ранее российские СМИ сообщили об усилении мер безопасности также на Брянщине.
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"События на территории Белгородщины очень показательны. Фактически говорится о внутренней оппозиции, которая готова взять в руки оружие, чтобы освободиться от путинского режима", – сказал Вениславский.
События на Белгородщине будут иметь интересное продолжение: смотрите видео
События на Белгородщине являются приговором для российского режима
По мнению нардепа, "освобождение" Белгородской области свидетельствует о том, что Россия начала процесс саморазрушения тоталитарного режима, который она выстраивала в течение нескольких десятилетий. Следовательно, подобные события могут произойти и в других регионах страны-агрессорки.
"Потенциал для массового освободительного движения в России достаточно мощный. За Белгородщиной могут двинуться другие регионы", – подытожил Вениславский.
"Освобождение" Белгородщины: коротко
- 22 мая в соцсетях появились публикации о якобы боевых действиях в Белгородской области с применением артиллерии, бронетехники и беспилотников.
- Российские пропагандисты и местные власти традиционно обвинили во всем Украину. В частности, губернатор Вячеслав Гладков начал распространять басни, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
- Легион "Свобода России" опубликовал видеообращение с призывом к согражданам бороться за свободную от Владимира Путина Россию. Добровольцы призывали жителей не сопротивляться и не бояться. Целью операции они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль границы с Украиной.
- По состоянию на утро 23 мая операция в Белгородской области уже охватила свыше 30 квадратных километров. Такие данные приводит интерактивная карта DeepState.