Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат України, член комітету ВРУ з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. За його словами, спостерігається ефект доміно. Раніше російські ЗМІ повідомили про посилення заходів безпеки також на Брянщині.

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"Події на території Бєлгородщини дуже показові. Фактично мовиться про внутрішню опозицію, яка готова взяти до рук зброю, щоб звільнитися від путінського режиму", – сказав Веніславський.

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Події на Бєлгородщині є вироком для російського режиму

На думку нардепа, "звільнення" Бєлгородської області свідчить про те, що Росія розпочала процес саморуйнування тоталітарного режиму, який вона вибудовувала протягом кількох десятиліть. Отже, схожі події можуть відбутись і в інших регіонах країни-агресорки.

"Потенціал для масового визвольного руху в Росії досить потужний. За Бєлгородщиною можуть рушити інші регіони", – підсумував Веніславський.

"Звільнення" Бєлгородщини: коротко