Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат України, член комітету ВРУ з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. За його словами, спостерігається ефект доміно. Раніше російські ЗМІ повідомили про посилення заходів безпеки також на Брянщині.
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"Події на території Бєлгородщини дуже показові. Фактично мовиться про внутрішню опозицію, яка готова взяти до рук зброю, щоб звільнитися від путінського режиму", – сказав Веніславський.
Події на Бєлгородщині матимуть цікаве продовження: дивіться відео
Події на Бєлгородщині є вироком для російського режиму
На думку нардепа, "звільнення" Бєлгородської області свідчить про те, що Росія розпочала процес саморуйнування тоталітарного режиму, який вона вибудовувала протягом кількох десятиліть. Отже, схожі події можуть відбутись і в інших регіонах країни-агресорки.
"Потенціал для масового визвольного руху в Росії досить потужний. За Бєлгородщиною можуть рушити інші регіони", – підсумував Веніславський.
"Звільнення" Бєлгородщини: коротко
- 22 травня в соцмережах з'явилися публікації про нібито бойові дії в Бєлгородській області із застосуванням артилерії, бронетехніки та безпілотників.
- Російські пропагандисти та місцева влада традиційно звинуватили у всьому Україну. Зокрема, губернатор В'ячеслав Гладков почав поширювати байки, що на територію Грайворонського округу нібито зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Легіон "Свобода Росії" опублікував відеозвернення із закликом до співгромадян боротись за вільну від Владіміра Путіна Росію. Добровольці закликали жителів не чинити опору й не боятися. Метою операції вони назвали створення демілітаризованої зони вздовж кордону з Україною.
- Станом на ранок 23 травня операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів. Такі дані наводить інтерактивна карта DeepState.