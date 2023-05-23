Такое мнение 24 Каналу выразил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. По его словам, страна-агрессор может даже угрожать обострением в войне против Украины. Похожий вывод сделала и британская разведка.
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"Россия будет пытаться позиционировать себя как "жертву" какой-то украинской квазитеррористической деятельности и будет угрожать эскалацией. Эта логика теперь звучит по всем российским пабликам, и это будет раскручиваться дальше", – сказал Климкин.
Рискует ли Украина потерять союзников
По мнению бывшего главы МИД, в отношениях с Западом фундаментальных угроз нет, поскольку он на нашей стороне и проявляет глубокую солидарность. Однако все не так просто со странами Азии и Африки.
"Я считаю, что нам нужно обратить особое внимание на коммуникацию с незападным миром. Там российские манипуляции могут быть отчасти успешными", – отметил Климкин.
Бывший министр иностранных дел отметил необходимость четких тезисов о позиции Украины по таким вопросам:
- что произошло на Белгородщине;
- цель этих событий;
- какое отношение к этому имеет Украина.
События в Белгороде: главное
- 22 мая соцсети запестрели сообщениями о якобы боевых действиях в Белгородской области России. Речь шла о применении артиллерии, бронетехники и беспилотников.
- Россия обвинила Украину в беспорядках. В частности, губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что "диверсионно-разведывательная группа ВСУ" якобы зашла на территорию Грайворонского округа.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. Он заявил, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Однако сами украинцы участия в мероприятиях не принимают.
- В Соединенных Штатах прокомментировали события в Белгородской области. Там напомнили, что США не дают Украине возможностей и не поощряют атаки по российской территории.