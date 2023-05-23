Такое мнение 24 Каналу выразил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. По его словам, страна-агрессор может даже угрожать обострением в войне против Украины. Похожий вывод сделала и британская разведка.

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"Россия будет пытаться позиционировать себя как "жертву" какой-то украинской квазитеррористической деятельности и будет угрожать эскалацией. Эта логика теперь звучит по всем российским пабликам, и это будет раскручиваться дальше", – сказал Климкин.

Рискует ли Украина потерять союзников

По мнению бывшего главы МИД, в отношениях с Западом фундаментальных угроз нет, поскольку он на нашей стороне и проявляет глубокую солидарность. Однако все не так просто со странами Азии и Африки.

"Я считаю, что нам нужно обратить особое внимание на коммуникацию с незападным миром. Там российские манипуляции могут быть отчасти успешными", – отметил Климкин.

Бывший министр иностранных дел отметил необходимость четких тезисов о позиции Украины по таким вопросам:

что произошло на Белгородщине;

цель этих событий;

какое отношение к этому имеет Украина.

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