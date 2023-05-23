Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, країна-агресорка може навіть загрожувати загостренням у війні проти України. Схожого висновку дійшла й британська розвідка.
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"Росія намагатиметься позиціонувати себе як "жертву" якоїсь української квазітерористичної діяльності та загрожуватиме ескалацією. Ця логіка тепер лунає по всіх російських пабліках, і це розкручуватиметься далі", – сказав Клімкін.
Чи ризикує Україна втратити союзників
На думку колишнього очільника МЗС, у відносинах із Заходом фундаментальних загроз немає, оскільки він на нашому боці та виявляє глибоку солідарність. Однак усе не так просто з країнами Азії та Африки.
"Я вважаю, що нам потрібно звернути особливу увагу на комунікацію з незахідним світом. Там російські маніпуляції можуть бути частково успішними", – зазначив Клімкін.
Колишній міністр закордонних справ наголосив на потребі чітких тез про позицію України щодо таких питань:
- що відбулося на Бєлгородщині;
- мета цих подій;
- який стосунок до цього має Україна.
Події в Бєлгороді: головне
- 22 травня соцмережі зарясніли повідомленнями про нібито бойові дії в Бєлгородській області Росії. Мовилось про застосування артилерії, бронетехніки та безпілотників.
- Росія звинуватила Україну в заворушеннях. Зокрема, губернатор В'ячеслав Гладков розповів, що "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ" нібито зайшла на територію Грайворонського округу.
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську" ДРГ. Він заявив, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Однак самі українці участі в заходах не беруть.
- У Сполучених Штатах прокоментували події в Бєлгородській області Росії. Там нагадали, що США не дають Україні можливостей та не заохочують до атак по російській території.