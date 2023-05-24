Созданный легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус подтвердили свое существование не только в информационном пространстве, но и проведении реальной масштабной боевой операции. Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки (2020 – 2021) Валерий Кондратюк.

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Россия будет обнажать линию фронта

Как акцентировал Кондратюк, деятельность русских добровольцев происходит в рамках юридической плоскости. В течение 22 – 23 мая их силами захвачены три населенных пункта – Козинка, Гора-Подол и Грайворон. Это вызывает большую панику не только в информационном пространстве, но и среди политического руководства России.

Дело в том, что Грайворонский район известен как местонахождение воинской части 25624 – "Белгород-22" – это хранилище тактического ядерного оружия. Понятно, что подобный рейд требовал определенных действий со стороны политического руководства России.

Россияне пытались подать это так, будто осуществляется "специальная информационная операция" со стороны Украины, да и вообще это небольшая диверсионная группа. Но речь идет не о десятках, а более 500 человек, участвующих в этих мероприятиях,

– констатировал генерал-лейтенант.

Оказалось, что на территорию России можно проникнуть без преград и тяжелых боевых действий. Это доказывает, что граница государства не прикрыта. Сегодня у России отсутствуют резервы, поэтому она будет вынуждена снимать боевые части с линии фронта и перебрасывать на защиту государственной границы.

Если до этого времени Россия считала, что линия фронта простирается только по линии столкновения с украинскими Вооруженными Силами, то сегодня 2600 километров общей границы для России за сутки превратились в линию фронта. Наступление подразделений может быть где угодно и когда угодно,

– уверен Кондратюк.

Таким образом, россияне будут вынуждены снимать подразделения, перебрасывать их и укреплять границу. По имеющейся информации, Россия уже начала это перебрасывание. Речь идет о батальонно-тактической группе из восточной группировки и танковом батальоне из западной группы войск. В дальнейшем страна-оккупант будет вынуждена оголять линию фронта.

"Безусловно, на этот вооруженный вызов Россия будет реагировать. Но, наверное, будет пытаться использовать эти события для усиления волны мобилизации, в очередной раз представив себя как жертву войны. Мы также должны учесть эту переброску для уточнения нашего плана контрнаступления", – подчеркнул Кондратюк.

Реакция Путина

Интересно, что сам кремлевский диктатор никак не отреагировал на произошедшее. Даже заседание Совета Безопасности не было собрано. По словам генерал-лейтенанта, этого не сделали прежде всего из-за того, что сначала была непонятна реальная обстановка в Белгородской области насчет количества сил и средств, находящихся на ее территории. А главное, какие силы и средства необходимы для их уничтожения.

Была направлена рота прикрытия, но во время огневого столкновения, которое произошло с силами легиона и РДК, она попала под минометный и артиллерийский обстрел. Она была почти вся уничтожена. Это не потери военнослужащих со стороны легиона, как заявляют россияне,

– подчеркнул председатель Службы внешней разведки (2020 – 2021).

Очень важен тот факт, что легион и корпус укомплектованы исключительно гражданами России. Сегодня россияне осознают свою подлинную угрозу и понимают, что начинается новый этап их освободительной борьбы.

Что происходит на Белгородщине: коротко