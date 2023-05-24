Створений легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус підтвердили своє існування не лише і інформаційному просторі, а й в проведенні реальної масштабної бойової операції. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (2020 – 2021) Валерій Кондратюк.

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Росія оголятиме лінію фронту

Як акцентував Кондратюк, діяльність російських добровольців відбувається у межах юридичної площини. Впродовж 22 – 23 травня їхніми силами захоплено три населених пункти – Козинка, Гора-Подол та Грайворон. Це викликає велику паніку не лише в інформаційному просторі, а й серед серед політичного керівництва Росії.

Річ у тім, що Грайворонський район відомий як місце розташування військової частини 25624 – "Бєлгород-22" – це сховище тактичної ядерної зброї. Зрозуміло, що такий рейд вимагав певних дій з боку політичного керівництва Росії.

Росіяни намагалися подати це так, буцімто здійснюється "спеціальна інформаційна операція" з боку України, та й взагалі це невеличка диверсійна група. Але йдеться не про десятки, а понад 500 осіб, які беруть участь у цих заходах,

– констатував генерал-лейтенант.

Виявилося, що на територію Росії можна проникнути без перепон та важких бойових дій. Це доводить, що кордон держави не прикритий. Сьогодні в Росії відсутні резерви, тому вона буде вимушена знімати бойові частини з лінії фронту і перекидати на захист державного кордону.

Якщо до цього часу Росія вважала, що лінія фронту простягається лише по лінії зіткнення з українськими Збройними Силами, то сьогодні 2600 кілометрів спільного кордону для Росії за одну добу перетворилися на лінію фронту. Наступ підрозділів може бути де завгодно і коли завгодно,

– впевнений Кондратюк.

Таким чином росіяни будуть змушені знімати підрозділи, перекидати їх та укріплювати кордон. За наявною інформацією, Росія вже почала це перекидання. Йдеться про батальйонно-тактичну групу зі східного угрупування й танкового батальйону із Західної групи військ. Надалі країна-окупант буде вимушена оголяти лінію фронту.

"Безумовно, на цей збройний виклик Росія реагуватиме. Але, напевно, намагатиметься використати ці події для посилення хвилі мобілізації, вчергове представивши себе як жертву війни. Ми також маємо врахувати це перекидання для уточнення нашого плану контрнаступу", – акцентував Кондратюк.

Реакція Путіна

Цікаво, що сам кремлівський диктатор жодним чином не відреагував на те, що відбулося. Навіть засідання Ради Безпеки не було зібране. За словами генерал-лейтенанта, цього не зробили насамперед через те, що спершу було незрозуміла реальна обстановка в Білгородській області щодо кількості сил та засобів, які перебувають на території області. А, головне, які сили та засоби необхідні для їхнього знищення.

Була спрямована рота прикриття, але під час вогневого зіткнення, яке відбулося із силами легіону та РДК вона потрапила під мінометний та артилерійський обстріл. Вона була майже вся знищена. Це не втрати військовослужбовців з боку легіону, як заявляють росіяни,

– підкреслив голова Служби зовнішньої розвідки (2020 – 2021).

Дуже важливим є той факт, що легіон та корпус укомплектовані винятково громадянами Росії. Сьогодні росіяни усвідомлюють свою справжню загрозу і розуміють, що починається новий етап їхньої визвольної боротьби.

Що відбувається на Бєлгородщині: коротко