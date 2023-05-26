О них 24 Каналу рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. В частности, он отметил два аспекта.
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Перейденный рубикон
Рейд Белгородской областью показал, что больше не существует "единого русского народа", отметил Зеленько. Теперь есть путинисты, которых пока большинство, и россияне, готовые бороться за права нацменьшинств.
Есть парадокс россиян будущего. Тех, кто будет бороться, чтобы был Татарстан и другие подобные территории, кто не будет бояться провести референдум на территории Белгородской области. Пусть их процент пока невелик, но показано, что здесь есть этнический интерес,
– сказал он.
Сергей Зеленько о последствиях событий в Белгородской области: смотреть видео
Также операция в Белгородской области поставила крест на сакральном понятии "Путин и народ – едины". И теперь каждому россиянину нужно выбрать сторону Путина или другую – пока непонятную, чужую и пугающую, что является вопросом времени.
"Сейчас надо выдающиеся, яркие личности, которые не сбежали, не сломались и боролись с режимом Путина. Белгородская операция – это тоже рубикон в войне. Он был бы невозможен, если бы россияне получили быстрый успех под Бахмутом. Здесь взаимосвязаные стратегические вещи", – добавил экс-сотрудник внешней разведки КГБ.
События в Белгородской области: главное
- 22 мая бойцы РДК и легиона "Свобода России" зашли на территорию Белгородской области. Они начали так называемое освобождение от путинского режима.
- В украинской разведке объясняли, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев.
- Белгородские чиновники ввели режим "контртеррористической операции", который уже сняли на следующий день для того, чтобы успокоить местных. Отметим, что в тот день выстроились очереди на выезд из области.
- Бойцы смогли пройти 42 километра. 24 мая они вышли из территории России, вернувшись на стартовые позиции. Среди потерь – 2 погибших и 10 раненых. Эта операция показала значительные пробелы в российской армии и обороне рубежей.