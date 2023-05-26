Про них 24 Каналу розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. Зокрема, він наголосив на двох аспектах.
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Перейдений рубікон
Рейд Бєлгородщиною показав, що більше не існує "єдиного російського народу", відзначив Зеленько. Тепер є путіністи, яких поки більшість, та росіяни, які готові боротися за права нацменшин.
Є феномен росіян майбутнього. Тих, хто боротиметься, щоб був Татарстан та інші подібні території, хто не боятиметься провести референдум на території Бєлгородської області. Нехай їхній відсоток поки невеликий, але показано, що тут є етнічний інтерес,
– сказав він.
Сергій Зеленько про наслідки подій у Бєлгородщині: дивитись відео
Також операція в Бєлгородщині поставила хрест на сакральному понятті "Путін і народ – єдині". І тепер кожному росіянину треба обрати бік Путіна чи інший – поки незрозумілий, чужий і який лякає, що є питанням часу.
"Зараз треба видатні, яскраві особистості, які не втекли, не зламалися і боролися з режимом Путіна. Бєлгородська операція – це також рубікон у війні. Він би був неможливий, якщо б росіяни отримали швидкий успіх під Бахмутом. Тут взаємопов'язані стратегічні речі", – додав ексспівробітник зовнішньої розвідки КДБ.
Події в Бєлгородській області: основне
- 22 травня бійці РДК та легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Бєлгородської області. Вони розпочали так зване звільнення від путінського режиму.
- В українській розвідці пояснювали, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.
- Бєлгородські чиновники ввели режим "контртерористичної операції", який вже зняли наступного для, аби заспокоїти місцевих. Зазначимо, що того дня утворилися черги на виїзд з області.
- Бійці змогли пройти 42 кілометри. 24 травня вони вийшли з території Росії, повернувшись на стартові позиції. Серед втрат – 2 загиблих та 10 поранених. Ця операція показала значні прогалини в російській армії та обороні рубежів.