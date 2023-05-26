Про них 24 Каналу розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. Зокрема, він наголосив на двох аспектах.

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Перейдений рубікон

Рейд Бєлгородщиною показав, що більше не існує "єдиного російського народу", відзначив Зеленько. Тепер є путіністи, яких поки більшість, та росіяни, які готові боротися за права нацменшин.

Є феномен росіян майбутнього. Тих, хто боротиметься, щоб був Татарстан та інші подібні території, хто не боятиметься провести референдум на території Бєлгородської області. Нехай їхній відсоток поки невеликий, але показано, що тут є етнічний інтерес,

– сказав він.

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Також операція в Бєлгородщині поставила хрест на сакральному понятті "Путін і народ – єдині". І тепер кожному росіянину треба обрати бік Путіна чи інший – поки незрозумілий, чужий і який лякає, що є питанням часу.

"Зараз треба видатні, яскраві особистості, які не втекли, не зламалися і боролися з режимом Путіна. Бєлгородська операція – це також рубікон у війні. Він би був неможливий, якщо б росіяни отримали швидкий успіх під Бахмутом. Тут взаємопов'язані стратегічні речі", – додав ексспівробітник зовнішньої розвідки КДБ.

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