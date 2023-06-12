Си Цзиньпин, введи войска: Скабеева размечталась об армии Китая под Белгородом

Кремлевская пропагандистка Скабеева предложила привлечь Народно-освободительную армию Китая к "защите" Белгородской области. Это предложение очень не понравилось гостю, из-за чего одиозная ведущая начала с ним спорить.

Ольга Скабеева захотела, чтобы армия Китайской Народной Республики "защищала" граничащую с Украиной российскую область. Об этом она сказала во вражеском эфире, передает 24 Канал.

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Что именно сказала Скабеева

Пропагандистка Кремля предложила разместить группировку армии КНР в Белгородской области. По ее мнению, для этого нужно 2-10 миллионов китайских солдат. По ее словам, это было бы "то, что нужно".

Смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как нам не хватает китайской армии",

– добавила она.

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Какая была реакция у присутствующих

Муж Скабеевой и ее соведущей Евгений Попов промолчал. Российский пропагандист с улыбкой смотрел на свою жену.

А одному из приглашенных "экспертов" очень не понравилось это предложение. Сначала он попросил Скабееву обосновать свое мнение. Но та ответила вопросом на вопрос.

А почему нет?

– сказала Скабеева.

После этого ведущая и его гость стали спорить и перебивать друг друга.

Гость попытался обсудить количество жителей России и мобилизационный ресурс Кремля. Он даже предложил дать слово присутствующему в студии российскому генералу. Однако Скабеева продолжила его перебивать и менять тему. После этого "эксперт" призвал отказаться от надежд, что китайцы или корейцы будут воевать за Россию.

На передаче Скабеевой постоянно раздаются одиозные заявления