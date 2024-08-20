У Лукашенко нарастают проблемы: почему его очень напугала операция на Курщине

Вторую неделю продолжается операция в Курской области, Силы обороны Украины взяли под контроль более 90 населенных пунктов Курской области. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко призвал Россию и Украину закончить боевые действия. Он очень напуган тем, что происходит в Курской области.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что белорусский диктатор боится, что и в Беларуси может произойти аналогичная ситуация, ведь как и Россия, так и Беларусь – это страны, с чьих территорий осуществлялась агрессия против украинского народа.

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Армия Беларуси не имеет боевого опыта

По словам Тизенгаузена, сколько бы Лукашенко не рассказывал о перемещении белорусских войск к границе или от границы, однако его войска не имеют боевого опыта. Политтехнолог уверен, что половина оружия в руках его армии развернется против него, а вторая половина военных просто не будет воевать и умирать за него.

"Россия будет под санкциями еще очень долго, а у Лукашенко ежемесячно нарастают проблемы. Со здоровьем у него тоже большие проблемы. Его очень напугала операция в Курской области. Он понял, что могут зайти на территорию, с которой осуществляется агрессия. Из Беларуси в Украину заходили российские войска и возвращались уже с ворованными унитазами, телевизорами. Оттуда летели самолеты обстреливать украинцев и ракеты", – напомнил Тизенгаузен.

Путин сделал так, чтобы Лукашенко без него не мог существовать

Политтехнолог отметил, что российский диктатор сделал все, чтобы без него и российских денег Лукашенко не смог выжить. Тизенгаузен предположил, если бы Лукашенко не встряг в эту войну, если бы в Беларуси была обеспечена последовательность смены власти, Беларусь сейчас была бы европейским государством.

Но "совок" не отпускает ни одного, ни второго деда. А они упорно не отпускают свои народы, чтобы население не знало, как живут люди, в частности пенсионеры, на "загнивающем" Западе,

– озвучил Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, ситуация в Курской области поспособствовала усилению капсуляции информационного поля в России, там замедляют соцсети, в частности YouTube и Telegram.

Для Путина это хорошо, он зацементирует свой режим, создаст железный занавес, но в современном мире есть инструменты, как это обходить,

– подытожил Тизенгаузен.