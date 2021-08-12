Кровавые события на площади Тяньаньмэнь: почему в Китае жестоко разогнали протест студентов

В 1989 году в КНР произошла серия мирных студенческих демонстраций. Один из таких протестов завершился жестоким разгоном демонстрантов с пекинской площади.

Кровавые события того дня вошли в историю под названием "Резня на площади Тяньаньмэнь". В то же время точное количество жертв жестоких действий правительства не известно до сих пор.

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Господство тоталитарного режима в Китае

В 1949 году Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики. Тогда к власти пришла Коммунистическая партия Китая, а в стране воцарился социалистический строй. С 1978 года, по инициативе одного из передовых деятелей КПК Дэна Сяопина, в стране начали проводить экономические и политические реформы. Они частично ослабили систему установленную Мао Цзэдуном, однако положительные изменения наблюдались недолго.

По состоянию на 1989 год в КНР полностью господствовал тоталитарный режим. В стране отсутствовала свобода слова, происходили жестокие репрессии граждан и полный контроль над всеми сферами деятельности. Молодежь и интеллигенция страны считали, что Китай должен улучшить свою политическую систему. Они с надеждой наблюдали за либерализацией, которую проводил Михаил Горбачев в СССР и ждали подобных реформ.

За год до начала протестов в КНР состоялась неудачная попытка ввести систему рыночных цен, в результате чего резко возросла инфляция. Люди массово забирали из банков наличные, скупали товары, а производство сельскохозяйственной продукции значительно уменьшилось.

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Это заставило десятки миллионов сельских рабочих податься в поисках работы в города. Такие события наталкивают исследователей на мысль, что студенты впоследствии вышли протестовать собственно против капиталистической направленности экономических реформ Дэна Сяопина. Однако толчком к выходу на площади страны стал другой случай.

Причина протестов студенчества в КНР

Протесты спровоцировала внезапная смерть бывшего генерального секретаря КПК Ху Яобана. Он публично поддержал мирные протесты студентов 1986 – 1987 годов, после чего был отправлен в отставку. 15 апреля 1989 года авторитетный деятель умер от внезапного сердечного приступа. Это дало повод собраться студентам, на этот раз, чтобы проводить в последний путь покойного генсека и попутно озвучить свои требования правительству.



На площади Тяньаньмэнь начала собираться молодежь / Фото Wikimedia Commons

Прежде всего протестующие требовали аннулировать приговор против Ху Яобана и демонстрантов предыдущих лет, уважения личных прав и свобод, а также обеспечения финансирования образования и справедливой борьбы с коррупцией.

Да, с 15 апреля 1989 года на площади Тяньаньмэнь возле памятника Народным Героям начала собираться молодежь. Каждый раз к ним примыкало все больше людей. Студенты устраивали мирные марши, а после похорон Ху Яобана передали правительству петицию, в которой требовали встречи с премьер-министром Госсовета КНР Ли Пэном. Последний отказался начинать диалог с протестующими.

Параллельно с демонстрацией в Пекине подобные протесты начали происходить в других крупных городах страны. Часто они сопровождались погромами, которые совершали местные мародеры.

Пекин официально запретил любые демонстрации

Следовательно, уже через 10 дней после начала протестов китайская партийная газета называла демонстрации контрреволюционным мятежом. 27 апреля на площади Тяньаньмэнь создали палаточный городок. Студенты не собирались отказываться от своих требований и уже 13 мая подтвердили свои решительные намерения, объявив о начале голодовки. В нем участвовало сразу 3 тысячи студентов.



Протесты начали происходить в других крупных городах / Фото AFP

В конце концов, 18 мая Ли Пэн все же встретился с демонстрантами, а его диалог с голодающими транслировали по телевидению. Однако договориться им так и не удалось. Премьер-министр потребовал от толпы, чтобы они немедленно покинули площадь, одновременно он не гарантировал студентам избегания преследований за участие в акции со стороны правительства. Эту встречу Ли Пэн впоследствии охарактеризовал фразой о том, что "Будущее Китайской Народной Республики в опасности".

Уже на следующий день в Пекине были официально запрещены любые демонстрации, 20 мая объявили военное положение, а студентов назвали "антиправительственными мятежниками". Такое название совсем не соответствовало сути протеста, ведь демонстранты не требовали изменения государственного устройства или политического режима.

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Во время их протестов часто можно было услышать звучание Интернационала. Также после одиночной попытки экстремистов запятнать краской портрет Мао Цзэдуна, протестующие лично передали виновных власти.

Когда правительство КНР пошло в наступление против протестующих

Армия неоднократно пыталась проехать пекинскую площадь, однако протестующие преграждали дорогу. 30 мая студенты художественных школ установили там свою статую свободы – Богиню демократии, которая стала одним из символов протеста. Тогда правительство приняло окончательное решение разогнать демонстрантов силой.



3 июня власти пошли в наступление / Фото AP

Еще в течение 2 дней власти призывали студентов из провинций бесплатно вернуться домой, а 3 июня – пошли в наступление. Утром войти на площадь пытались невооруженные части Народно-освободительной армии Китая, но им это не удалось. Тогда, поздно вечером, в Пекин вошли армейские подразделения с танками. Их встретили вооруженным сопротивлением, которое отличилось особенно острыми столкновениями на южном и западном подходах к площади Тяньаньмэнь.

Во время противостояний демонстранты пользовались стальными балками, которыми им удавалось обездвижить гусеницы танков. После этого протестующие взбирались на броню и с помощью пропитанных бензином одеял закрывали воздухозаборники двигателей. Затем эти одеяла поджигали, так молодым людям удалось обезвредить часть военной техники.



Молодым людям удавалось обезвредить часть военной техники / Фото AP

Премьер-министр Сингапура, который в ту пору находился в Пекине с официальным визитом, утверждал, что видел не менее 15 сожженных танков и армейских авто. Противостояния продолжались несколько дней. 5 июня по миру распространилось фото и видео неизвестного юноши, который решительно перекрывал дорогу колонне танков. На них парень с хозяйственными сумками в руках заслонял путь боевым машинам говоря что-то в смотровую щель. Через несколько секунд его забрали неизвестные.

До сих пор не установлено, это были участники демонстраций, или сотрудники спецслужб. Однако, такой поступок признали героическим, а неизвестного мятежника впоследствии – одним из 100 самых влиятельных людей XX века. Все фото и видео с бесстрашным юношей до сих пор заблокированы в китайской сети.

Число жертв из-за протестов на площади Тяньаньмэнь

Протесты окончательно разогнали 9 июня. В этот день Дэн Сяопин публично объявил, что "антиправительственный мятеж" подавлен, а также выразил благодарность войскам, участвовавшим в зачистке площади от протестующих. В конце концов власть не выполнила ни одного из требований участников акций, а после их подавления провела ряд арестов среди сторонников протестов, запретила распространение иностранной прессы и лично начала контролировать освещение этих событий в местных СМИ.

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Количество убитых и пострадавших во время столкновений с военными остается неизвестным. Китайское правительство заявляло всего о 242 жертвах, однако так и не опубликовало список погибших. Пекинские пресс-службы также утверждали, что непосредственно на площади никого не убивали. Однако списки жертв созданные из подпольных источников, насчитывали до 5 тысяч пострадавших.

Кроме того, неправительственная организация "Международная амнистия" говорила о примерно 1 000 казненных лиц, а разведка блока НАТО насчитывает 7 тысяч расстрелянных, 1 000 из которых были солдатами. Общее количество жертв противостояния правительства и демонстрантов посчитать невозможно. Многие гражданские были убитыми непосредственно на прилегающих к площади улицах. Студенты утверждали, что в их сторону открывали огонь и после того, как они покидали Тяньаньмэнь.



В парке "Виктория" собрались десятки тысяч человек / Фото AP

О "Резне на площади Тяньаньмэнь" сейчас известно во всех демократических странах мира. Ежегодно 4 июня люди чтят память погибших. В 2009 году такая акция состоялась и в Гонконге, с этой целью в парке "Виктория" собрались десятки тысяч человек. В этом же городе, чтобы не забывать о тех трагических событиях, была построена копия скульптуры Богини демократии, которую установили студенты на площади Тяньаньмэнь во время протестов. Такие же статуи сейчас в Вашингтоне, Торонто и других городах мира.