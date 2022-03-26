События в Украине – сигнал для Европы и мира, эта реальность никуда не денется, – Верещук

Верещук призвала Европу помочь Украине в борьбе против российских оккупантов, в частности предоставить необходимое оружие.

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Война в Украине касается каждого европейца

Верещук подчеркнула, что сейчас Путин сражается не против Украины, а со всем западным миром.

Он хочет продемонстрировать, что произойдет, если его условия не будут выполняться. Путина нужно остановить. Это наше общее святое дело,

– отметила вице-премьер-министр.

Для победы над таким дерзким врагом нужно высокоточное оружие, которое Украина просит у партнеров. В противном случае Европа рискует превратиться в зону боевых действий.

Вице-премьер-министр констатировала: ситуацию хорошо понимают многие страны. В частности, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния. Она также поблагодарила народ и правительство Нидерландов за солидарность, поддержку и помощь.