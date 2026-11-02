Командующий Национальной гвардией прибыл на место событий в Петропавловскую Борщаговку

В Петропавловской Борщаговке к зданию, где якобы удерживают людей, прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. По предварительным данным, четырех человек доставили в больницу, а на месте продолжается выяснение всех обстоятельств.

О ситуации на месте происшествия сообщило УНИАН.

Нацгвардия у дома

Пивненко прибыл на место происшествия и пытался пообщаться с толпой. По его словам, из дома в Петропавловской Борщаговке вывезли в больницу четырех военных, находившихся в СЗЧ. Остальные находящиеся там мужчины – военнослужащие Нацгвардии, добавил он.

Очевидцы утверждают, что видели, как людей вроде бы выводят из помещения.

Издание передает, что собравшиеся спрашивают у Пивненко, почему у некоторых людей якобы синяки под глазами и следы побоев, обвиняют людей на территории дома в пытках и требуют освободить всех якобы удерживаемых там.

По словам вышедшей из здания женщины-медика, внутри могут находиться примерно 25 человек, пишут в сети.

Нацгвардейцы у дома в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео 24 Канала

Напомним, столкновение у дома в Петропавловской Борщаговке вспыхнуло после сообщений медиков частной скорой о препятствовании в доступе к пациенту и слухов в соцсетях о якобы незаконном содержании там людей. Полиция Киевщины выяснила, что в доме находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. В то же время информацию о заложниках правоохранители опровергли.