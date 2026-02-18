Тогда результат будет быстрым, – военный сказал, как реально побороть проблему СЗЧ

Сегодня в розыске находятся 2 миллиона граждан, в СОЧ – 200 тысяч. Чтобы решить проблему с СОЧ следует действовать по принципу человекоцентричности. Для тех, кто самовольно оставил воинскую часть, надо предусмотреть варианты, как их вернуть в строй.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев, подчеркнув, что к таким военным нужно повернуться лицом, а не действовать в направлении наказаний для них и запугиваний.

Куда стоит направлять СОЧшников?

По словам военнослужащего, очевидно, что среди тех, кто в СОЧ, есть большая часть людей, которые покинули воинскую часть, потому что им так захотелось. Но, по его убеждению, значительную долю из них составляют те бойцы, у которых просто не было другого выбора. Он рассказал, что у него много друзей, которые его как раз не имели и оставили свою в/ч. Говорит, что их не осуждает, определенный процент из них уже вернулся в армию.

Размышляя над тем, как возвращать тех, кто в числе СОЧ, какие варианты предлагать этим людям, Яковлев подчеркнул, что в ВСУ есть немало вакантных должностей.

Не только в штурмовые подразделения. У нас много других не занятых должностей, куда их можно вернуть. А когда человеку, который испугался, пошел в СОЧ, говорить, чтобы возвращался и шел снова на штурм или в штурмовую бригаду, то понятно, что мотивации вернуться будет гораздо меньше,

– озвучил Яковлев.

Сейчас украинское войско, по его словам, недоукомплектовано многими должностями. Как отметил военнослужащий, не хватает водителей; людей, которые могли бы копать траншеи; инженеров; поваров. Он убежден, что на эти вакантные места можно было бы возвращать тех, кто сейчас в СОЧ.

"Просто мы должны повернуться к ним лицом, а не пугать человека тем, что заблокируют его счета, заберут имущество или еще что-то сделают. Кого вы пугаете? Мобилизовали Николая, сняли с трактора в селе, и говорят ему, что заблокируют ему карточку. Что ему с этого будет?", – рассуждает Яковлев.

Военнослужащий ВСУ уверен, что проблему с СОЧ надо решать в комплексе, с особым вниманием к системе подготовки, обучения новобранцев. Он также отметил, что следует полностью изменить систему перераспределения людей в армии.

По словам Яковлева, следует распределять людей по принципу, где они будут самые необходимые и наполнять те бригады, которые в первую очередь показывают эффективность, понемногу увеличивать границы их ответственности на фронте, а не создавать много группировок и наполнять их случаями СОЧ.

Ведь в результате, по словам Яковлева, мы получаем много подразделений, которые по факту ничего не умеют, с малой комплектацией личного состава. Он отметил, что, например, Третий армейский корпус нуждается в 10 тысячах человек. Чтобы доукомплектовать его военнослужащий предлагает заплатить за каждого возвращенного с СОЧ бойца определенную цену или предусмотреть бонусы.

И они соберут этих СОЧшников и те будут рады, что служат в одном из крупнейших эффективных корпусов Украины. Так же нужно действовать и в случае подразделений ДШВ, с "Хартией". Тогда результат будет быстрым,

– подытожил Яковлев.

К сведению! Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в основном в СОЧ идут не те военные, которые воюют с начала полномасштабного вторжения, а те, кто был мобилизован недавно.

Проблема СОЧ: что говорят в Генштабе?