В России все настолько "идет по плану", что ПВО установили прямо на пляже. В сети показали соответствующие кадры.

Следует заметить, что эффективность российской "ПВО" равна нулю. Поэтому больше пользы было бы, если бы на пляже установили лавку с мороженым. При необходимости шариками пломбира тоже можно было бы "сбивать угрозы".

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Видео с легендарной "ПВО" опубликовали в сети. Сообщается, что ее разместили на территории пляжа Мамайка. Возле долины Бочаров Ручей расположена резиденция Владимира Путина.

В России "ПВО" разместили на пляже: смотрите видео из сети

Следует заметить, что российская "ПВО" уже стала темой для многочисленных мемей. Что бы ни было, насколько бы сильно не пылали бы российские склады или заводы, оккупанты непременно сообщают о положительной работе "ПВО". Хотя в ее эффективность не верят уже даже сами россияне.

По кафиров мощно прилетело

Тем временем по оккупантам мощно прилетело во временно оккупированном Мелитополе. В ГУР МО подтвердили удар по штабу российских офицеров. Удалось "минуснуть" по меньшей мере 3 российских офицера. Информацию о других потерях захватчиков пока уточняют.