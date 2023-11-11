Однако во время разговора с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Путин очень опозорился. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Кирилл Сазонов.

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"Путин дважды ошибся, когда обращался к президенту Казахстана Токаеву по имени и отчеству. Это у дипломатии очень плохой знак. На самом деле не знаю, что происходит. Или он уже старый и у него болезнь мозга, или он показательно пытался унизить президента Казахстана ", – заметил он.

Почему Казахстан принимает Путина

Кирилл Сазонов отметил, что народ Казахстана в основном на стороне Украины. А вот руководство государства гораздо лучше относится к России и Владимиру Путину. Также отношения со страной-агрессором имеют определенную выгоду для промышленности Казахстана.

Кроме того, Казахстан, вероятно, не принимал такого решения без поддержки Китая. Мне кажется, это его более важный партнер,

– добавил политолог.

Сазонов о визите Путина в Казахстан: смотрите видео

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