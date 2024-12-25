В районе казахского аэропорта Актау упал самолет Embraer-190, который направлялся из Баку в Грозный, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о пострадавших и погибших
В МИД отметили, что, предварительно, на борту азербайджанского самолета украинцев не было.
По словам руководитель МЧС Казахстана Жанаспаева, всего Embraer-190 перевозил 69 человек – 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 граждан Кыргызстана. Из них – 5 членов экипажа.
На данный момент количество тех, кому удалось выжить, возросло до 32.
Отмечается, что самолет столкнулся с птицами, что привело к нештатной ситуации на борту. В связи с этим командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме – Актау.