В районе казахского аэропорта Актау упал самолет Embraer-190, который направлялся из Баку в Грозный, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о пострадавших и погибших

В МИД отметили, что, предварительно, на борту азербайджанского самолета украинцев не было.

По словам руководитель МЧС Казахстана Жанаспаева, всего Embraer-190 перевозил 69 человек – 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 граждан Кыргызстана. Из них – 5 членов экипажа.

На данный момент количество тех, кому удалось выжить, возросло до 32.

Отмечается, что самолет столкнулся с птицами, что привело к нештатной ситуации на борту. В связи с этим командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме – Актау.