У районі казахського аеропорту Актау впав літак Embraer-190, який прямував з Баку до Грозного, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про постраждалих і загиблих

У МЗС зазначили, що, попередньо, на борту азербайджанського літака українців не було.

За словами керівник МНС Казахстану Жанаспаєва, загалом Embraer-190 перевозив 69 осіб – 42 громадянина Азербайджану, 16 громадян Росії, 6 громадян Казахстану і 3 громадян Киргистану. З них – 5 членів екіпажу.

Наразі кількість тих, кому вдалося вижити, зросла до 32.

Зазначається, що літак зіткнувся з птахами, що спричинило нештатну ситуацію на борту. У зв'язку з цим командир повітряного судна ухвалив рішення змінити маршрут і приземлитися на запасному аеродромі – Актау.