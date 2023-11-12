Варто зауважити, що ефективність російської "ППО" дорівнює нулю. Тому більше користі було б, якби на пляжі встановили крамничку з морозивом. При необхідності кульками пломбіру теж можна було б "збивати загрози".

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Відео з легендарною "ППО" опублікували у мережі. Повідомляють, що її розмістили на території пляжу Мамайка. Поблизу у долині Бочаров Ручєй розташована резиденція Владіміра Путіна.

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Варто зауважити, що російська "ППО" вже стала темою для численних мемів. Що б не було, наскільки сильно не палали б російські склади або заводи, окупанти неодмінно повідомляють про позитивну роботу "ППО". Хоча в її ефективність не вірять вже навіть самі росіяни.

По окупантах потужно прилетіло

Тим часом по окупантах потужно прилетіло у тимчасово окупованому Мелітополі. У ГУР МО підтвердили удар по штабу російських офіцерів. Вдалося "мінуснути" щонайменше 3 російських офіцерів. Інформацію про інші втрати загарбників наразі уточнюють.