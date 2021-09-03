В Сочи размыло набережную за 55 миллионов: видео удара стихии

В Краснодарском крае шторм нанес немало ущерба. Так, в Сочи вода размыла набережную, стоимость реконструкции которой была 55 миллионов рублей. Сюрприз ждал и в горах региона, здесь 3 сентября выпал снег.

Инцидент с набережной произошел в Лоо – курортном поселке, что в 18 километрах от центра Сочи.

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Конструкции с набережной унесло в море

В сети опубликовали кадры, на которых видно, как в море снесло подпорную стену, а также конструкции, которые были на берегу.

Интересно, что лишь недавно эту набережную начали ремонтировать после июльского шторма. До этого на реконструкцию ушло около 55 миллионов рублей – после непогоды 2016 года.

В горах Сочи выпал снег

А в горах Сочи 3 сентября выпал снег. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" выпал неожиданный снег – на высоте 2 300 метров над уровнем моря.

Смотрите видео шторма и снегопада / Видео из соцсетей:

В июле город Сочи пострадал от наводнения

Пляжи Сочи остаются закрытыми – из-за мощного шторма. На море его сила пока – 3 балла, однако он может усилиться и до 5. Такая же ситуация на пляжах Анапы.

Отметим, что в июле Сочи страдало от непогоды: улицы города превратились в реки. Жертвами удара стихии стали несколько человек. На курорте закрыли пляжи и объявили штормовое предупреждение.