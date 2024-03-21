По словам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, комитет значительно доработал документ. Также ко второму чтению из законопроекта были изъяты нормы, которые ограничивали права военных на свободу слова в соцсетях.

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О чем говорится в законе

Закон в частности предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости каждые четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Закон также предусматривает отпуска для военнослужащих при рождении ребенка.

Также установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.

Другие изменения в социальной сфере

Этот документ предусматривает решение и других проблемных вопросов соцсферы в армии:

возможность одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере;

возможность для раненых военных на основании решения ВВК находиться на лечении за границей более четырех месяцев при необходимости;

установление норм против дискриминации по полу и против сексуального домогательства;

разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.

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