По словам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, комитет значительно доработал документ. Также ко второму чтению из законопроекта были изъяты нормы, которые ограничивали права военных на свободу слова в соцсетях.
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О чем говорится в законе
Закон в частности предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости каждые четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
Закон также предусматривает отпуска для военнослужащих при рождении ребенка.
Также установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.
Другие изменения в социальной сфере
Этот документ предусматривает решение и других проблемных вопросов соцсферы в армии:
- возможность одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере;
- возможность для раненых военных на основании решения ВВК находиться на лечении за границей более четырех месяцев при необходимости;
- установление норм против дискриминации по полу и против сексуального домогательства;
- разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.
Всеобщая мобилизация в Украине: последние новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что потребности мобилизовать полмиллиона граждан пока нет. Он отметил, что учитывая ротации, которые происходят на передовой, и вооружение, которое поступает, такие масштабы призыва не нужны.
- Также стало известно, кто сможет получить бронирование по новому законодательству. Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабмина.
- В то же время нардеп Роман Лозинский сообщил, что Комитет Верховной Рады не достиг согласия относительно поправок относительно штрафов и наказаний для уклонистов. Он отметил, что пока нет налаженного сотрудничества с правоохранительным комитетом и дойти до окончательного решения пока трудно.