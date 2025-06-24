В полиции объяснили, насколько опасны соцсети для детей во время войны

Сейчас в Украине нет ограничений для детей по пользованию соцсетями. Однако в полиции отмечают, что их использование может быть опасным сразу в нескольких измерениях.

Об этом в материале 24 Канала рассказал руководитель управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Василий Богдан.

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Почему соцсети опасны для детей

Полковник полиции подробно объяснил, почему соцсети могут быть опасными для детей. В частности, отметил:

это вопрос эмоционального здоровья. Так, постоянное сравнение себя с "идеальными" картинками в ленте, зависимость от лайков, негатив в комментариях, – все это влияет на самооценку ребенка. Более того, может вызвать тревожность, апатию или даже депрессивные состояния.

Угрозы со стороны злоумышленников. Вербовщики, мошенники и онлайн-грумеры активно используют соцсети. Детей могут заставить предоставлять личные фото, привлечь к противоправным действиям, а еще манипулировать, угрожая семье.

Также речь идет о кибербуллинге. Ведь часто именно в соцсетях дети становятся жертвами травли со стороны сверстников или посторонних людей.

Есть риск зависимости. Социальные сети построены таким образом, чтобы "затягивать" внимание. Бывает, что дети часами буквально не могут оторваться от телефона. Это вредит сну, обучению и отношениям с родителями.

Обратите внимание! Дети должны быть в безопасной цифровой среде, а родители должны знать, с кем и о чем общается их ребенок онлайн. Соцсети – лишь инструмент, крайне важно научить пользоваться им с умом.

Кстати, обращения в ювенальную полицию по угрозам в соцсетях поступают постоянно. Среди тем сообщений, в частности, могут быть попытки вербовки, когда ребенку пишут с предложениями сделать фото военных объектов или что-то поджечь "за деньги". Также привлечение к опасным сообществам, которые пропагандируют самоубийство, агрессию и насилие.

Руководитель управления ювенальной превенции считает, что потребность в ограничении доступа детей к соцсетям действительно существует, особенно для младшего возраста. Впрочем, речь идет не о полном запрете, а об осознанном, безопасном и контролируемом доступе.

Социальные сети могут быть полезными для развития или общения. Однако использование их без контроля несет за собой мощные риски, – от потери сна и концентрации до попадания в токсичную онлайн-среду, буллинг или даже вербовки врагом.

Важно понимать, что российские спецслужбы активно используют соцсети как инструмент для вербовки подростков. По данным полиции, таких фактов уже немало.

Основная платформа – Telegram, где создают группы вроде "Подзаработать", "Задания", "Работа", "Фейерверки", "Уничтожь" и тому подобное. Через них украинским подросткам предлагают денежное вознаграждение за выполнение противоправных действий. В частности, поджоги авто военных, почтовых отделений, фото объектов критической инфраструктуры, нанесение меток, передача координат и тому подобное. Иногда детям даже предлагают установить взрывчатку или передать информацию о передвижении военных.

В полиции объясняют, что алгоритм прост. Так, злоумышленник входит в доверие, апеллирует к деньгам, или – что особенно опасно – к псевдопатриотическим мотивам. Могут использовать запугивание или шантаж. Подростки нередко не осознают, что за такие действия грозит уголовная ответственность (с 14 лет). Это вовсе не "игра" – это участие в деятельности, которая подрывает безопасность государства.

На сегодня в Национальную полицию Украины уже обратились почти 70 детей, которые столкнулись с попытками вербовки. И это означает по меньшей мере 70 спасенных детских жизней, сохраненных судеб и предупрежденных трагедий,

– рассказал Василий Богдан.

Сейчас ювенальная полиция вместе с СБУ и педагогами проводит широкую информационно-просветительскую кампанию. Так, полицейские объясняют детям в школах и общинах, как распознать попытку вербовки, куда обращаться в случае угрозы, а еще – почему важно не молчать.

Кстати, эксперты акцентируют на распознавании манипуляций в Telegram, Instagram, Discord. Полковник полиции подчеркнул, что именно там чаще всего "работают" вражеские кураторы.