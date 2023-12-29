"Из-за подготовки украинцев к праздникам не будет света": в Минэнерго ответили, правда ли это

В Минэнерго постоянно уверяют, что не планируют массовые отключения света. К ним прибегнут, только если будут обстрелы и возникнет потребность экономить электроэнергию. И все равно появляются фейки об отключении света.

Россияне не только бьют по Украине ракетами. Они используют и более изощренные методы воздействия – например, распространяют фейки в соцсетях. Минэнерго опровергло выдумки, которые распространяются по интернету.

Смотрите также Обесточение из-за массированной атаки на Украину: какая ситуация в энергосистеме 29 декабря

На праздники не планируют отключать свет, другая информация – вымысел

Вот так выглядит настоящая российская ИПСО. В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это ФЕЙК!

– написали в Минэнерго.

Там объясняют: плановых отключений в Украине нет и не предполагается. Пока электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребности потребителей. В энергосистеме есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.

"Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников. Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы украинцы были со светом и теплом", – подчеркнули энергетики.

Как распознать фейк: анализирует 24 Канал

24 Канал нашел в соцсетях тот фейк, о котором писали в Минэнерго. Его распространили утром 29 декабря через ряд телеграм-каналов. В целом эти каналы вроде бы патриотические, но там засилие рекламы и ссылок на другие телеграм-каналы, в том числе закрытые . Это уже настораживает.

нашел в соцсетях тот фейк, о котором писали в Минэнерго. Его распространили утром 29 декабря через ряд телеграм-каналов. В целом . Это уже настораживает. Нет ссылки на то сообщение Укрэнерго, где якобы написали о дефиците энергии.

на то сообщение Укрэнерго, где якобы написали о дефиците энергии. Фейк содержит видео, где действительно говорят об отключении света. Видеоряд показывает энергетиков, есть плажка "Единые новости", так что все выглядит как реальный сюжет телемарафона. Вероятно, это вырезка из прошлогоднего эфира. А вот звуковая дорожка сомнительная: голос журналистки имеет странный отзвук .

. Сообщение содержит эмоциональные призывы отправить это сообщение родным, много восклицательных знаков, выделение жирным и капслоком. Это тоже указывает на фейковость информации, потому что нашими эмоциями манипулируют .

. Оперируют цифрами "до 16 часов", что должно отключить рациональное мышление у пользователя, и словами "уже завтра".

Но самое главное то, что сообщение содержит перечень городов Украины со ссылками. Мол, нажмите на ссылку, чтобы узнать график отключений в вашем городе. Таким образом пользователя ведут на сомнительные сторонние ресурсы. .

. По ссылке содержится приглашение присоединиться к телеграм-каналу. Фактически это скрытая реклама, а людей используют для расширения базы подписчиков.



Заявленное количество подписчиков в канале (черный цвет) не совпадает с реальным (серый цвет) / Скриншот 24 Канала

Не ведитесь на манипуляции!