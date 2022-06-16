Содействовало России: в Киеве арестовали активы еще одного белорусского предприятия

Расследуют деятельность еще одного белорусского предприятия. Активы этой компании уже были арестованы.

Об аресте корпоративных прав предприятия-резидента Беларуси ходатайствовали работники Подольской окружной прокуратуры города Киева.

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Арест наложили на уставный капитал в размере почти 1 миллиарда гривен и недвижимое и движимое имущество суммой в 3 миллиарда гривен. Правоохранители работают над тем, что передать это имущество в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Что известно об этом предприятии

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование унитарного предприятия "Белоруснефть",

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Деятельность компании расследуют по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти и злоупотребления полномочиями юридическим лицом.

То есть, это предприятие могло помогать России в полномасштабной войне против Украины.

Накануне арестовали активы другой белорусской компании

15 июня стало известно, что Арма передали активы белорусской нефтяной компании на 20 миллионов гривен. Следствие установило, что в Киеве и на территории других регионов ведет деятельность белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания" и производственное объединение "Белоруснефть". Эта компания помогала России в подготовке войны против Украины, потому теперь осталась без денег.

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Последние новости из Беларуси

В последнее время белорусская армия сильно активизировалась. Наблюдатели заметили, что сейчас белорусские войска проводят гораздо больше тренировок. Уже три раза проходила проверка сил реагирования и транспортировки белорусских подразделений в приграничные районы.

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси просто привлекает внимание Вооруженных Сил Украины, ведь у него недостаточно сил для нападения на наше государство. Все, что может Беларусь – позволять россиянам обстреливать со своей территории ракетами украинские города.

Кроме того, в Беларуси до сих пор остаются около 700 российских военных. Однако с каждым днем это количество уменьшается.

11 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь держит у нашей границы до 7 батальонов. Они усиливают участки границы в Брестской и Гомельской областях.

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