Содержание под стражей и залог: ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Госспецсвязи Щиголю

Судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю.

22 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю.

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В чем подозревают Щиголя

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации подозревается в завладении государственными средствами при закупке предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Речь идет о сумме более 62 миллионов гривен.

Какой приговор вынес суд

В Центре противодействия коррупции сообщили, что на заседании суда были два депутата от "Слуги Народа", которые предлагали взять на поруки экс-председателя Госспецсвязи. Это Александр Федиенко и Михаил Крячко. Федиенко входит в Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а Крячко возглавляет Комитет по цифровой трансформации. Однако этого не случилось.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, применив к Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей. Но за него еще могут внести залог в размере 25 миллионов гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возложат ряд обязанностей, в том числе воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

Щиголя уже отправили в СИЗО. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2024 года.

Следует отметить, что по этому делу сейчас 6 подозреваемых.

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