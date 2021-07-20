Соединенные Штаты и союзники официально обвинили Китай в массовых кибератаках

Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания и НАТО заявили, что Китай осуществил масштабные кибератаки на серверы компании Microsoft. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки подтвердила общую позицию союзников в этом вопросе.

Она также заявила о жестком ответе на угрозы как со стороны Китая, так и России. В заявлении говорится, что страны направят усилия для противодействия киберпреступности.

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КНР официально обвинили в киберпреступлениях

В Белом Доме считают, что КНР использует хакеров, которые проводят несанкционированные кибероперации по всему миру. В том числе и для получения собственной выгоды.

В кибершпионаже обвиняют бывших сотрудников Министерства государственной безопасности Китая. Преступники в течение длительного времени:

атаковали различные компании с помощью программ-вымогателей;

занимались криптоджекингом (незаконный майнинг криптовалюты с использованием вредоносного кода без согласия пользователя – 24 канал).

США заявили, что связанные с китайским МГБ кибероператоры совершали преступления против частных компаний, а затем требовали миллионы долларов выкупа. Хакеры нанесли своими действиями ущерб на миллиарды долларов.

Евросоюз в своем заявлении утверждает, что из-за атаки на серверы Microsoft Exchange вышли из строя тысячи компьютеров по всему миру. В то же время правительство Великобритании связывает это со шпионской деятельностью с целью получения доступа к персональным данным и кражей интеллектуальной собственности.

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