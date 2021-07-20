Соединенные Штаты и союзники официально обвинили Китай в массовых кибератаках
Источник:Пресс-служба Белого Дома
Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания и НАТО заявили, что Китай осуществил масштабные кибератаки на серверы компании Microsoft. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки подтвердила общую позицию союзников в этом вопросе.
Она также заявила о жестком ответе на угрозы как со стороны Китая, так и России. В заявлении говорится, что страны направят усилия для противодействия киберпреступности.
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КНР официально обвинили в киберпреступлениях
В Белом Доме считают, что КНР использует хакеров, которые проводят несанкционированные кибероперации по всему миру. В том числе и для получения собственной выгоды.
В кибершпионаже обвиняют бывших сотрудников Министерства государственной безопасности Китая. Преступники в течение длительного времени:
- атаковали различные компании с помощью программ-вымогателей;
- занимались криптоджекингом (незаконный майнинг криптовалюты с использованием вредоносного кода без согласия пользователя – 24 канал).
США заявили, что связанные с китайским МГБ кибероператоры совершали преступления против частных компаний, а затем требовали миллионы долларов выкупа. Хакеры нанесли своими действиями ущерб на миллиарды долларов.
Евросоюз в своем заявлении утверждает, что из-за атаки на серверы Microsoft Exchange вышли из строя тысячи компьютеров по всему миру. В то же время правительство Великобритании связывает это со шпионской деятельностью с целью получения доступа к персональным данным и кражей интеллектуальной собственности.
Последние громкие кибератаки в мире
- В результате атаки хакеров в мае перестал работать оператор крупнейшего бензопровода в США. Компания Colonial Pipeline даже заплатила преступникам выкуп в размере почти 5 миллионов долларов в криптовалюте.
- Уже в начале июля была взломана компания-поставщик программного обеспечения Kaseya. За восстановление системы кибермошенники требовали 70 миллионов долларов.
- Bloomberg сообщил, что преступная группа атаковала интернет-сеть Республиканской партии США. В 2016 году они также взломали сайт Демократической партии США и похитили конфиденциальную переписку политиков.
- В Германии власти впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовых кибератак.