Белорусский чиновник подписал соглашение с оккупантами Крыма: МИД подготовил жесткий ответ

Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями оккупированного Крыма, которое официальный Минск признает территорией Украины. В МИД уже отреагировали.

Ведомство инициирует процедуру наложения санкций на Субботина за "соглашение о сотрудничестве" с аннексированным Крымом. Об этом 24 Канала сообщили в МИД Украины.

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Соглашение о сотрудничестве между витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины,

– подчеркнул спикер ведомства Олег Николенко.

МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины. Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси.

Что этому предшествовало

Соответствующие документы Субботин подписал во время рабочего визита в Москву.

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что соглашение предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью, а также пригласило белорусские предприятия к работе на аннексированном полуострове.

Еще в мае 2022 года председатель Витебского облисполкома заявлял о готовности "восстанавливать полномасштабное сотрудничество с Крымом по всем направлениям с учетом исторически сложившихся связей, а также новых возможностей, открывающихся на современном этапе развития регионов".