Відомство ініціює процедуру накладення санкцій на Суботіна за "угоду про співпрацю" з анексованим Кримом. Про це 24 Каналу повідомили в МЗС України.
Дивіться також Україна різко відреагувала на звинувачення Лукашенка щодо вибухів у Мачулищах
Угода про співпрацю між вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України,
– підкреслив речник відомства Олег Ніколенко.
МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС білорусі.
Що цьому передувало
Відповідні документи Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.
Окупаційна "влада" Криму заявила, що угода передбачає торговельно-економічне співробітництво з Вітебською областю, а також запросила білоруські підприємства до роботи на анексованому півострові.
Ще у травні 2022 року голова Вітебського облвиконкому заявляв про готовність "відновлювати повномасштабне співробітництво з Кримом за всіма напрямами з урахуванням зв'язків, які історично склалися, а також нових можливостей, що відкриваються на сучасному етапі розвитку регіонів".