Відомство ініціює процедуру накладення санкцій на Суботіна за "угоду про співпрацю" з анексованим Кримом. Про це 24 Каналу повідомили в МЗС України.

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Угода про співпрацю між вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України,

– підкреслив речник відомства Олег Ніколенко.

МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС білорусі.

Що цьому передувало

Відповідні документи Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що угода передбачає торговельно-економічне співробітництво з Вітебською областю, а також запросила білоруські підприємства до роботи на анексованому півострові.

Ще у травні 2022 року голова Вітебського облвиконкому заявляв про готовність "відновлювати повномасштабне співробітництво з Кримом за всіма напрямами з урахуванням зв'язків, які історично склалися, а також нових можливостей, що відкриваються на сучасному етапі розвитку регіонів".

Важливо! Білоруська влада офіційно не визнавала Криму російським, але з її боку кілька разів лунали заяви про "фактичне" визнання. Так, білоруський диктатор неодноразово говорив про те, що Крим повернути Україні уже начебто не вдасться.