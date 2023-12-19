Великобритания подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности, – The Telegraph
Источник:The Telegraph
Великобритания – один из главных партнеров Украины в области военного сотрудничества. Так, стороны планируют подписать соглашение об обязательствах безопасности сроком на 10 лет. Соглашение предусматривает военную поддержку Украины, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.
Украина и Великобритания уже в ближайшее время намерены подписать 10-летний пакт о безопасности. Об этом стало известно 19 декабря.
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Соглашение между Британией и Украиной
Согласно соглашению, Великобритания обязуется поддерживать наше государство в борьбе против России.
Документ также будет содержать послевоенные гарантии безопасности и планы защиты Украины после войны, которые должны сдерживать Россию, если она снова решится на повторное нападение. В частности, речь идет об усилении военной помощи и возобновлении санкций.
В издании The Telegraph отметили, что британские власти сообщили украинским коллегам, что в рамках запланированного меморандума Великобритания сосредоточится на укреплении морского потенциала Украины и предоставлении Киеву финансовой помощи.
Кроме того, оружие, которое будут поставлять в рамках соглашения, будут направлять на "обеспечение большей оперативной совместимости Вооруженных Сил Украины с силами НАТО".
Британская помощь Украине: основные новости
- Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию морских сил и средств, которая предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море. В рамках новой инициативы Великобритания передаст Украине два корабля для разминирования класса Sandown.
- В своем интервью Вадим Пристайко высказался, что в случае достаточно катастрофического для Украины развития событий в войне Британия может отправить на поле боя свои войска. Такого рода позицию Лондона можно считать не совсем случайной, если учесть его предыдущий опыт взаимодействия с украинским войском.
- В декабре 2023 года Великобритания объявила о предоставлении Украине 43 миллионов евро. Эти деньги должны быть использованы для гуманитарной помощи для наиболее пострадавших украинцев.