Мы не совсем правильно ее понимаем, политолог объяснил цель соглашения между Украиной и ЕС

Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности 27 июня. Это знаковое событие состоялось на Саммите лидеров стран ЕС.

Важно понимать, что это двустороннее соглашение. Определенные обязательства, чтобы она продолжалась, должен выполнять не только Евросоюз, но и наше государство. Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что Украина, определив курс к евроинтеграции, должна выполнить много задач, чтобы стать частью ЕС.

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Соглашение между Украиной и ЕС

По словам Вигиринского, Украина подписав соглашение с ЕС, согласилась выполнять все пункты, которые прописаны в этом документе. Одним из них является пункт о ценностях Евросоюза, где основным тезисом является уважение ко всем гражданам, в том числе и нацменьшинств.

Мы не совсем правильно поняли это соглашение, которое касается обязательств оказания взаимной помощи. Оно заключается в том, что все условия являются производными от нашего евроинтеграционного стремления,

– сказал он.

Стремление Украины стать частью Европейского союза невозможно без перестройки внутренней организации в государстве. Политолог отметил, что понятие человеческое достоинство, свобода, демократия не являются вторичными для вступления в ЕС.

Вся наша жизнь не отдельные реформы. В Евросоюзе будут оценивать все элементы украинской жизни с позиции соответствия их правилам,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Он считает, если Украина не реализует видоизменения внутри своего общества в соответствии с критериями стран Европейского Союза, то подписанные обязательства в сфере безопасности могут быть невыполнены.

"В соглашении (между Украиной и ЕС – 24 Канал) написано, что его надо рассматривать как часть дороги к членству в Европейском Союзе. Это постоянное требование", – высказался политолог.

Предостережения Европейского Союза

В ЕС, принимая новых членов, есть опасения приобщить страны с "нестабильной демократией", где общество и политические элиты, например, в Европарламент могут выбрать ненадежных кандидатов.

Просто после подписания документа о членстве в ЕС осознанность правильных решений не появиться. Оно требует длительного ментального переосмысления украинцами того, что для них раньше казалось привычным, а для либерально-демократического мира неприемлемо,

– отметил Андрей Вигиринский.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС может быть длительным процессом с учетом стресса из-за фактора войны и постсоветского периода развития экономики. Требования для вступления в Евросоюз не ограничиваются только выполнением реформ – они зависят от ментального роста каждого украинца.