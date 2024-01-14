Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что приезд Риши Сунака в Украину стал первым в ряде визитов мировых политиков, приуроченных ко второй годовщине начала войны России против нашей страны. В то же время, Киеву нужно приглашать лидеров государств, чтобы создать правильное настроение у западных партнеров относительно предоставления Украине большей помощи.
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Есть большая тайная часть соглашения
Он напомнил, что кроме подписания соглашения с Украиной Великобритания объявила о выделении почти 3 миллиардов долларов помощи.
Соглашение между Киевом и Лондоном является рамочным документом, созданным по результатам договоренностей на саммите НАТО в Литве (состоялся в июле 2023 года – 24 Канал). Другие страны также должны подписать подобные соглашения с Украиной. Также подписание соглашения – это фиксация того уровня помощи, который есть, и подтверждение его в будущем,
– отметил политолог.
Кроме того, существует большая тайная часть соглашения между Украиной и Великобританией, которая не разглашается, о поставках ракет, разведданных, военного сотрудничества. Она также касается действий ВСУ в ближайшие 2-3 месяца – до возможного весеннего наступления украинских сил.
Британцы не обо всем хотят говорить публично, чтобы об этом не узнали россияне и не успели подготовиться. В Офисе Президента также заявили, что для России в этом соглашении будут сюрпризы,
– отметил Давидюк.
Также Риши Сунак выступил в Верховной Раде с очень мощным заявлением. Он подчеркнул, что приехал из "старейшего парламента в самый смелый".
"Великобритания еще раз подтвердила, что является топовым партнером и супердругом Украины. Однако подписанное соглашение – среднее, ведь в нем речь идет не о гарантиях безопасности со стороны Британии, а, по словам Сунака, об обязательствах. Лондон будет давать деньги, военную помощь Украине. Однако это не является стопроцентной гарантией – могут дать, а могут не дать, и вступать в войну за нас британцы не станут", –подчеркнул Николай Давидюк.
Больше о визите Риши Сунака в Киев
- Премьер-министр Великобритании 12 января прибыл в Киев. Вместе с президентом Украины они подписали двустороннее соглашение о безопасности.
- По словам Риши Сунака, этот договор "формализует те договоренности безопасности, которые сейчас есть". Также он "гарантирует, что поддержка является долгосрочной". Он подчеркнул, что это докажет России, что Британия "остается с Украиной".
- Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, комментируя это соглашение, подчеркнул, что в случае нового нападения России на территорию Украины, Киев может обратиться в Лондон за консультацией, запросить определенное вооружение и военную технику и получить их.
- Также Жовква подчеркнул, что в соглашении не предусмотрена возможность непосредственного участия военных Великобритании в боевых действиях на территории Украины.