Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що приїзд Ріші Сунака в Україну став першим у низці візитів світових політиків до другої річниці початку війни Росії проти нашої країни. Водночас Києву потрібно запрошувати лідерів держав, щоб створити правильний настрій у західних партнерів щодо надання Україні більшої допомоги.

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Є велика таємна частина угоди

Він нагадав, що, окрім підписання угоди з Україною, Велика Британія оголосила про виділення майже 3 мільярдів доларів допомоги.

Угода між Києвом та Лондоном є рамковим документом, який створений за результатами домовленостей на саміті НАТО в Литві (відбувся у липні 2023 року – 24 Канал). Інші країни також мають підписати подібні угоди з Україною. Також підписання угоди – це фіксація того рівня допомоги, який є, та підтвердження її в майбутньому,

– зазначив політолог.

Важливо! Ріші Сунак також оголосив 12 січня про надання Україні нового пакету допомоги у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3 мільярди доларів). До пакету увійде, зокрема: додаткове обладнання до ППО, додаткова протитанкова зброя, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів тощо.

Крім того, існує велика таємна частина угоди між Україною та Великою Британією, яка не розголошується, щодо постачання ракет, розвідданих, воєнної співпраці. Вона також стосується дій ЗСУ у найближчі 2 – 3 місяці – до можливого весняного наступу українських сил.

Британці не про все хочуть говорити публічно, щоб про них не дізналися росіяни і не встигли підготуватися. В Офісі Президента теж заявили, що в цій угоді для Росії будуть сюрпризи,

– зазначив Давидюк.

Також Ріші Сунак виступив у Верховній Раді з дуже потужною заявою. Він наголосив, що приїхав з "найстарішого парламенту до найсміливішого".

"Велика Британія ще раз підтвердила, що є топовим партнером та супердругом України. Проте угода, яка підписана, – середня, адже і в ній йдеться не про безпекові гарантії з боку Британії, а, за словами Сунака, про зобов'язання. Лондон буде надавати гроші, військову допомогу Україні. Однак це не є стовідсотковою гарантією – можуть дати, а можуть не дати, і вступати в війну за нас британці не стануть", – підкреслив Микола Давидюк.

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