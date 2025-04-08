Украина уже выработала позицию по соглашению о недрах: Сибига назвал одно из требований

Украина уже выработала свою позицию по соглашению о полезных ископаемых с США и свое видение текста. Она не должна противоречить курсу на евроинтеграцию нашего государства.

Также привлекут одну из ведущих юридических компаний. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какова позиция Украины по соглашению

По словам министра, с украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время поедет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения о минеральных ресурсах.

Он сказал, что Украина уже выработала свою позицию и видение относительно текста документа. По его мнению, соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны,

– заявил Андрей Сибига.

Министр подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс. В состав делегации украинской стороны также попадет представитель Министерства иностранных дел Украины.

К слову, Bloomberg сообщало, что Киев готовится к важным переговорам с Вашингтоном относительно будущего соглашения об использовании природных ресурсов и послевоенное восстановление. В составе делегации – заместители министров экономики и юстиции.