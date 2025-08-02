В субботу, 2 августа, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект №0332 о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Читайте также Ракеты, снаряды и миллиарды фунтов: как Британия помогает Украине в рамках соглашения по безопасности

Что означает соглашение о столетнем партнерстве?

16 января этого года Украина и Великобритания заключили важное соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в оборонной и невоенной сферах стран.

Соглашение предусматривает, что Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 миллиардов долларов, столько, сколько будет необходимо.

Соединенное Королевство увеличит поддержку в подготовке специалистов для украинской боевой авиации и будет способствовать поставке самолетов, которые находятся на вооружении стран НАТО. Кроме этого, планируется расширение сотрудничества в сфере дальнобойного вооружения и инвестиций в украинское оборонное производство, в частности дронов и артиллерии.

Документ также закрепляет усиление взаимодействия в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF).

В британском ведомстве отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей Россия".

Стоит отметить, что это соглашение было заключено на основе соглашения по безопасности, подписанного 12 января 2024 года.