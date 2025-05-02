У США появился дополнительный мотив: что важно понимать о подписанном ресурсном соглашении

Украина и США 1 мая подписали соглашение об ископаемых. Оно предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, а Госсекретарь Соединенных Штатов назвал его "шагом к прекращению войны".

Следует понимать, что сейчас подписано межправительственное соглашение, кроме него есть еще 2 документа. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, что должно быть техническое соглашение и договор между Фондом и Агентством по поддержке государственно-частного партнерства.

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Какая польза для Украины

Именно в техническом соглашении опишут как должен работать Фонд, как будут распределять прибыль. Пока стороны подписали только политический документ, который должна ратифицировать Верховная Рада.

Фактически стороны вернулись к тому документу, который должны были подписать еще 28 февраля в Вашингтоне. Судя по официальной информации, все говорят о том, что нам удалось нейтрализовать главные проблемные моменты,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Прежде всего говорится о требованиях американцев. Например, о признании долга перед США. Дональд Трамп называл цифру 350 миллиардов, но она не имеет ничего общего с реальностью. Военная помощь ни в коем случае не является нашим долгом.

Американцы будут получать свою прибыль уже с новых поставок. Так, как любой другой инвестор. После войны их количество существенно возрастет. Например, Турция уже сейчас выстраивает связи, работает в сфере строительства.

Трамп выдает желаемое за действительное. Он хочет показать это как победу до 100 дней президентства. Именно поэтому США так спешили, чтобы подписать соглашение,

– добавил политолог.

Более того, американская сторона хотела, чтобы мы подписали сразу 3 документа, но над двумя все еще продолжается работа. Они смогут стать "рабочими" только тогда, когда Верховная рада ратифицирует политический договор. В общем, это соглашение открывает для Украины больше возможностей и нейтрализует риски и угрозы.

Если бы мы его не подписали, то отношения с США снова бы ухудшились. Трамп был бы очень недоволен, мы бы услышали критику, возможно, даже остановку помощи. Вместо этого мы узнали, что может быть заключен новый контракт на поставку оружия Украине.

Безусловно, все это сигналы России. Более того, мы улучшили отношения с США, создали для себя благоприятный фон в контексте переговоров. В американцев появился дополнительный мотив не выходить из мирного процесса и давить на Путина,

– рассказал Владимир Фесенко.

Соглашение об ископаемых будет мотивировать их активнее работать, сохранять партнерские отношения с Украиной. А дальше нужно время, чтобы посмотреть как эти договоренности будут работать на практике.

Заметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основные условия договора. В частности в Инвестиционный фонд поровну будут вкладывать Украина и США. Взносы можно делать деньгами и новой военной помощью. Соглашение не сказывается на европейском курсе нашего государства. А США обещают привлекать других международных инвесторов, чтобы способствовать инвестициям в развитие и восстановление Украины.