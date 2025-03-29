Она юридически недопустима: что будет с соглашением о недрах

Новый проект соглашения о полезных ископаемых от США отличается от предыдущей версии. Штаты снова предлагают невыгодные для Украины условия.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Штаты снова требуют, чтобы Украина компенсировала всю помощь. В СМИ звучала цифра о 123 миллиардах долларов.

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Нужно ли Украине отказаться от соглашения

Как отметил Фесенко, в первый проектах соглашения о полезных ископаемых, о чем было известно в феврале 2025 года, Штаты также требовали, чтобы Украина признала безвозвратную помощь как долг. Впоследствии удалось прийти к компромиссному варианту. Но США снова вернулись к неприемлемым для Украины условиям.

Не зря это называют кабальным соглашением. Мол, должен быть Фонд развития Украины. Однако долей США будет та помощь, которую они ранее предоставляли. А мы должны предоставить свои стратегические ресурсы. Прибыль распределяется, но идет в США. Это и есть оплата долга,

– рассказал Фесенко.

Также там много других неприемлемых вещей. К примеру, Штаты хотят приоритетное право на все будущие инвестиции в природные ресурсы и инфраструктуру Украины. Также наше государство не будет иметь контроля за Фондом согласно этому проекту и т.д.

К сожалению, Украина не может сказать категорическое нет, ведь это спровоцирует новый виток напряжения с американцами. Нужно попытаться изменить этот проект.

Если будет категорическое нет, то есть риск, что снова перекроют предоставление разведывательной информации и остатков оружия. Лучше идти компромиссным путем. Вести переговоры и работать над деталями, в которые Трамп особо не вникает. Тогда может быть шанс, что выйдем на взаимоприемлемую модель соглашения. Сейчас она и в юридическом, и в политическом смысле является неприемлемой,

– подчеркнул Фесенко.

Напомним, Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США как долг.