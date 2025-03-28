В новом соглашении о полезных ископаемых может быть несколько угрожающих моментов для Украины

Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое соглашение по полезным ископаемым. Однако, к сожалению, оно может не содержать никаких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Кроме того, вероятно, это соглашение приведет к экономической зависимости Украины от США и имеет и другие негативные последствия. Такое предположение высказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в интервью 24 Каналу.

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Философия нового соглашения о полезных ископаемых существенно отличается от того варианта, который мог быть подписан 28 февраля, то есть месяц назад в Овальном кабинете. То, что Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются предложить, отойдя от "рамочного соглашения" к конкретному документу, по мнению Стуканова, не отвечает интересам Украины.

Это, в частности, потому, что в нем нет никаких гарантий безопасности со стороны США, что является критически важным для нас в нынешних условиях. Кроме того, есть положения, которые, очевидно, экономически нас зависимы и фактически передают управление критическими ископаемыми, минералами, а также нефтью и газом Вашингтону.

И зачем нам это? Видимо, на этот вопрос невозможно найти ответ. Поэтому я поддерживаю позицию президента Владимира Зеленского, что не стоит отбрасывать все грубо,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Дипломатия существует для того, чтобы говорить "возможно", имея в виду "нет", или говорить "да", имея в виду "возможно". Нельзя дипломатически уклоняться от подписания, но нужно работать над тем, чтобы соглашение было выгодным для нас. В общем нам выгодно, чтобы американский бизнес зашел в Украину, но именно как гости, а не как хозяева.

Заметим, министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина формирует свою позицию по соглашению о полезных ископаемых и впоследствии направит Вашингтону.