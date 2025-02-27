Над другими пунктами будут работать в дальнейшем: главное о соглашении между Украиной и США

Между Украиной и Соединенными Штатами уже согласовано рамочное соглашение о полезных ископаемых. Всё получилось очень неплохо, но дальше будет сложнее.

Об этом 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что Соединенные Штаты – ведущая экономика и военная сила в мире. Украине было важно продолжать сотрудничество с США.

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Какие нюансы этого соглашения

Как подчеркнул Усс, еще до выборов в США звучали мнения, что Украине нужно заинтересовать чем-то Трампа, чтобы в случае победы сотрудничество с нашим государством продолжилось.

Поэтому в октябре 2024 появился План победы, в котором некоторые пункты, вероятно, были написаны именно под Трампом. Среди них – замена в Европе американских войск на украинские. Однако пока этого не сделаешь, ведь наше государство находится в полномасштабной войне. К тому же для такого решения нужно, чтобы Украина вступила в НАТО. Другой пункт касался редкоземельных металлов.

Соединенные Штаты сначала шантажировали Украину. Первоначальные условия были слишком жесткими. Но обе делегации дальше работали. И сейчас текст соглашения значительно лучше, чем был.

Когда прочитал текст соглашения, то меня не покидала мысль, что это больше напоминает меморандум, а не сделку. Вероятно, сделка будет позже. Сейчас идет первая часть процесса. А дальше будет вторая – более сложная. Там уже нужно будет ратификацию соглашения в Верховной Раде,

– отметил Усс.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что между США и Украиной согласована рамочное соглашение по полезным ископаемым. Была информация, что президент Украины улетит в Штаты 28 февраля, чтобы подписать соглашение.